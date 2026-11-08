Superleague, η βαθμολογία: Ανοιξε την... ψαλίδα ο Παναθηναϊκός, στο +4 από τον Ολυμπιακό!

Η ισοπαλία στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με την... πράσινη απόδραση από το Καυτανζόγλειο, φέρνει τον Παναθηναϊκό στο +4 από τους «ερυθρόλευκους» και το +7 από την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Βόλος ELABET – Κηφισιά 1-3

Αρης – Παναιτωλικός 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

H Βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 27

2. Ολυμπιακός 23

3. ΑΕΚ 20 (9 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 19

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5.Άρης 19

6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 12

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9. Ηρακλής 10

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 7

12.Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 6

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ (7.30μμ)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)

Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)