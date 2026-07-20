Οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι που βρίσκονται στις τάξεις του Αστέρα Τρίπολης έζησαν τον τελικό του Μουντιάλ με πάθος αλλά και fair play.

Για περίπου τρεις ώρες η ποδοσφαιρική κοινότητα ανά τον κόσμο εστίασε στο γεγονός της χρονιάς. Tον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Φυσικά αυτό δεν ήταν εξαίρεση για τα μέλη του Αστέρα AKTOR και ειδικά για όσους είχαν... άμεσο ενδιαφέρον.

Η αποστολή των Αρκάδων βρίσκεται στο Bergen op Zoom της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας και το βράδυ οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι της ομάδας παρακολούθησαν μαζί το σπουδαίο παιχνίδια, με τις δυο πλευρές να ζουν τη βραδιά με πάθος, αγωνία αλλά και fair play για τους συμπαίκτες που εν ώρα τελικού ήταν αντίπαλοι.

Από τη μία ήταν οι Ισπανοί Ριέρα, Έντερ, Μέντεθ και ο... Ισπανοθρεμμένος Καμερουνέζος, Κετού, οι οποίοι αφού πανηγύρισαν το δεύτερο Μουντιάλ της χώρας τους έδωσαν τα χέρια στον Team Manager της ομάδας τους, Χερόνιμο Μπαράλες, όπως και στους συμπαίκτες τους Χουλιάν Τσίκο και Φράνκο Ορόθκο.

Θυμίζουμε πως στο group των Αργεντινών του Αστέρα AKTOR είναι και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος αυτές τις ημέρες έχει φύγει με ειδική άδεια από την αποστολή, λόγω της απώλειας του πατέρα του.