Συνεχίζει στον Αστέρα Β' AKTOR ο Χαράλαμπος Καλλαντζής, όπως έκανε γνωστό η ομάδα με ανακοίνωση της.

Δεν το κουνάει από την Τρίπολη ο Χαράλαμπος Καλλαντζής, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Αστέρα Β' AKTOR έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή της Β' Ομάδας του συλλόγου μας, Χαράλαμπου Καλλαντζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ευχόμαστε στον Χαράλαμπο Καλλαντζή καλή συνέχεια με την κιτρινομπλέ φανέλα, με υγεία και πολλές επιτυχίες».