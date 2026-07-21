Αστέρας Β' AKTOR: Παραμένει ο Καλλαντζής
Δεν το κουνάει από την Τρίπολη ο Χαράλαμπος Καλλαντζής, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Αστέρα Β' AKTOR έως το καλοκαίρι του 2028.
Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή της Β' Ομάδας του συλλόγου μας, Χαράλαμπου Καλλαντζή, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.
Ευχόμαστε στον Χαράλαμπο Καλλαντζή καλή συνέχεια με την κιτρινομπλέ φανέλα, με υγεία και πολλές επιτυχίες».
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