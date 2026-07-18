Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πενθεί για την απώλεια του πατέρα του και λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία αναχώρησε για την Αργεντινή.

Δύσκολες ώρες για τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Λίγες ώρες μετά την άφιξη της αποστολής του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ενημερώθηκε πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή.

Φυσικά οι Αρκάδες βρίσκονται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή τους, ο οποίος έλαβε άμεσα άδεα για όσο διάστημα χρειαστεί και αναχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας ώστε να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Julian Bartolo για την απώλεια του πατέρα του.

Julian σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι δίπλα σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Μείνε δυνατός!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».