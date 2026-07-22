Ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε τόσο τα εισιτήρια διαρκείας της ερχόμενης σεζόν, όσο και τις εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνίζονται οι παίκτες του Αντωνόπουλου.

Ο Αστέρας AKTOR προετοιμάζεται ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, με την αποστολή να βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο και παράλληλα το κλαμπ θέλει να βάλει και τον κόσμο σε... ρυθμούς νέας σεζόν. Σε αυτό το πλαίσιo οι Αρκάδες παρουσίασαν τόσο τα νέα εισιτήρια διαρκείας, όσο και τις εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνίζονται οι Κιτρινομπλέ τη νέα χρονιά.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR για τις νέες εμφανίσεις

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR σε συνεργασία με την Nike x INTERSPORT παρουσιάζει τις νέες του εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Οι ποδοσφαιριστές μας φόρεσαν τη νέα φανέλα της ομάδας μας και ανέβηκαν στην εξέδρα. Julian Bartolo, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος ντύθηκαν με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας μας και βρίσκονται κι αυτοί στο πέταλο.

Όλοι μαζί, κόσμος και παίκτες με κεντρικό σύνθημα ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δίνουν τον παλμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ!

* Ο ASTERAS AKTOR σε συνεργασία με την Nike x INTERSPORT έχουν σχεδιάσει για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και τρίτη εμφάνιση, η οποία πιστοποιεί τη διαχρονική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του συλλόγου μας και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες».

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR παρουσιάζει τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Κεντρικό σύνθημα: ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΑΓΟΡΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

- Η διάθεση κωδικών των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026 ξεκινά την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της προηγούμενης περιόδου έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την ίδια θέση που είχαν ή εάν επιθυμούν μπορούν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη διαθέσιμη θέση προς πώληση. Το δικαίωμα κράτησης θέσης και ανανεώσεων λήγει την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026.

- Από την Δευτέρα 17 Αυγούστου οι θέσεις που δεν έχουν ανανεωθεί θα απελευθερωθούν και θα διατίθενται έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου (από 25 έως 31 Αυγούστου δεν θα γίνεται διάθεση εισιτηρίων διαρκείας).

- Λόγω αναμενόμενων εργασιών στην θύρα 1 κατά τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, δεν θα διατεθούν εισιτήρια διαρκείας στην συγκεκριμένη θύρα και οι περσινοί κάτοχοι έχουν δικαίωμα μετακίνησης στις θύρες 2 & 3 με έκπτωση 50% στην αξία του εισιτηρίου.

- Η πώληση εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται στο Star Store, Εθνικής Αντιστάσεως 67, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

- Απαραίτητο δικαιολογητικό για ανανέωση ή νέα εγγραφή είναι η αστυνομική ταυτότητα του φιλάθλου καθώς και η καταχώρηση σύμφωνα με την νομοθεσία των: ΑΜΚΑ, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, καθώς υποχρεωτικά και email επικοινωνίας.

- Το Gov.gr wallet επιτρέπει σε κάθε φίλαθλο την κατοχή ενός (1) εισιτηρίου διαρκείας/ομάδα.

- Όλα τα εισιτήρια διαρκείας επιτρέπουν την είσοδο σε όλους τους αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της περιόδου 2026/2027 καθώς και στους αγώνες Κυπέλλου ή στα φιλικά προετοιμασίας με δικαίωμα παρουσίας φιλάθλων.

- Ο ASTERAS AKTOR δύναται να διαθέσει δωρεάν στους φιλάθλους που κατέχουν εισιτήριο διαρκείας την είσοδο στους αγώνες playoffs/playouts, εφόσον η ομάδα συμμετέχει στη διαδικασία.

- Στο τμήμα 2-B ένας αριθμός εισιτηρίων διαρκείας, διατίθεται για τους οργανωμένους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR μέσω του συνδέσμου τους.

- Το ΠΑΙΔΙΚΟ εισιτήριο αφορά φιλάθλους έως 15 ετών (ημερομηνία γέννησης μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ήδη αγορασμένος κωδικός και ενεργοποιημένο εισιτήριο διαρκείας στην εφαρμογή Gov.gr wallet, του ενήλικου κηδεμόνα.

- Μετά την αγορά κωδικού εισιτηρίου διαρκείας δεν είναι δυνατή η αλλαγή θέσης ή η επιστροφή χρημάτων.

GOV.gr/WALLET

- Σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία η είσοδος στο γήπεδο για όλους τους φιλάθλους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω smartphone με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, με ελάχιστες εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος, για αυτό και είναɩ απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής πριν την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, από όσους φιλάθλους δεν τη διαθέτουν ακόμα στο κινητό τους τηλέφωνο.

- Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store και για να ενεργοποιηθεί προϋποθέτει ο χρήστης να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επɩκοɩνωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος φίλαθλος δεν έχει εγγραφεί, μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr

- Η διαδικασία αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας, όπως και του απλού εισιτηρίου αγώνα παραμένει η ίδια, ωστόσο αυτό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αποθηκευτεί ψηφιακά στο Gov.gr wallet και ο κάτοχός του να το επιδεικνύει/σκανάρει στους οπτικούς αναγνώστες των τουρνικέ κατά την είσοδό του στο γήπεδο αποκλειστικά μέσω του smartphone του.

- Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εɩσɩτήρɩο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο tickets.gov.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η πληρωμή των εισιτηρίων μπορεί να γίνει είτε μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικής κάρτας.

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώνουν ή αγοράζουν κωδικό εισιτηρίου διαρκείας επωφελούνται έκπτωσης 10% από αγορές στην μπουτίκ της ΠΑΕ, και έκπτωση εγγραφής των παιδιών τους στις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR.

- Οι κάτοχοι Executive Members εισιτηρίου διαρκείας στην Θύρα 3 τμήμα VIP δικαιούνται δωροεπιταγής αξίας 100€ για αγορές προϊόντων από την μπουτίκ της ΠΑΕ από την 1 Οκτωβρίου 2026, καθώς και δωρεάν προσωπική αριθμημένη θέση parking η οποία διατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά».