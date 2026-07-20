Αφού κυριάρχησε για 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λύγισε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της!

Για 120 λεπτά αγώνα ήταν η μοναδική που έμοιαζε να θέλει πραγματικά να σηκώσει το τρόπαιο. Και για 120 λεπτά στον τελικό του Νιού Τζέρσεϊ, η Ισπανία έστησε πολιορκία. Κατοχή, έλεγχος, τελικές και φτου ξανά κι από την αρχή. Μέχρι να γκρεμίσει το τείχος μιας εντελώς ακίνδυνης Αργεντινής. Κι αφού δεν το κατάφερε στην κανονική διάρκεια του αγώνα (0-0), βρήκε τη λύτρωση στην παράταση. Με αριθμητικό πλεονέκτημα σε ολόκληρο το έξτρα ημίωρο χάρη στην αποβολή του Έντσο Φερνάντες, η Ρόχα βρήκε το νικητήριο γκολ στο 106΄με τον Φεράν Τόρες και με το 1-0 στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της! «Φάντασμα» στο αντίπαλο μισό η Αλμπισελέστε που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των Μουντιάλ, χωρίς ούτε ένα σουτ σε 90λεπτο τελικού!

Κυριαρχία χωρίς ουσία για την Ισπανία

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως η Ισπανία ήθελε τη μπάλα στα δικά της πόδια και πίεζε αφόρητα στο ξεκίνημα. Μόλις στο 5΄μάλιστα σπατάλησε την κορυφαία της ευκαιρία στο ημίχρονο, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά τον νίκησε από κοντά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Με την πάροδο του χρόνου η Αλμπισελέστε άρχιζε να ισορροπεί στο γήπεδο, δίχως ωστόσο να μπορεί να φανεί απειλητική για την εστία του Ουνάι Σιμόνε. Αντιθέτως, ο Ισπανός περιορίστηκε σε κάποιες εξόδους έξω από την περιοχή του για να προλάβει μπαλιές των Αργεντινών στην πλάτη της άμυνας.

Προς το τέλος του ημιχρόνου η Ισπανία φόρτσαρε ξανά και απείλησε στο 39΄με συρτό σουτ του Ογιαρθάμπαλ που μπλόκαρε ο Μαρτίνες, ενώ τρία λεπτά αργότερα το μακρινό σουτ του Κουκουρέγια πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Νομοτελειακά το 0-0 παράμεινε μέχρι την ανάπαυλα, σε ένα φτωχό από άποψη θεάματος πρώτο μέρος που ολοκληρώθηκε χωρίς τελική από πλευράς Αργεντινής!

Αποβολή στον Έντσο και αριθμητική ανισορροπία

Μετά την ανάπαυλα τα ποσοστά κατοχής και ελέγχου αυξήθηκαν κατακόρυφα για την Ισπανία, η οποία έσφιγγε τον κλοιό όσο τα λεπτά κυλούσαν. Η Ρόχα είχε κλείσει την Αργεντινή στο δικό της μισό του γηπέδου και σφυροκοπούσε, αλλά δεν τελείωνε σωστά τις φάσεις. Οι προσπάθειες των Ντάνι Όλμο (64΄), Φεράν Τόρες (68΄) και Κουμπαρσί εξουδετερώθηκαν από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπως και το δυνατό σουτ του Νίκο Γουίλιαμς στο 90΄+3΄σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Ρόχα.

Ένα λεπτό αργότερα ωστόσο υπήρξε επιτέλους ουσιαστικά εξέλιξη στον τελικό. Ο Έντσο Φερνάντες πήγε άτσαλα σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Κουμπαρσί, τον... σήκωσε στον αέρα και αποβλήθηκε από το ματς με δεύτερη κάρτα. Στιγμές αργότερα μάλιστα η Ισπανία απείλησε ξανά με φαουλάρα του Γιαμάλ που εξουδετέρωσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για να κρατήσει το 0-0 και να στείλει τον τελικό στην παράταση.

Ο Φεράν Τόρες «δάγκωσε» στην παράταση

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα η η Ισπανία ενέτεινε την πίεση κι άγγιξε ξανά το γκολ σε άστοχη κεφαλιά του Μερίνο που πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι (103΄). Τρία λεπτά αργότερα ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Μερίνο στην αρχή της φάσης για πάτημα στον Οταμέντι. Το 1-0 ωστόσο... αχνοφαινόταν στον ορίζοντα και δεν άργησε να καταφτάσει. Έπειτα από σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή και ο «καρχαρίας» Φεράν Τόρες νίκησε από κοντά τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για το καθοριστικό 1-0 στο 106΄!

Στο 114΄μάλιστα ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα σκόραρε ξανά αλλά από θέση οφσάιντ, με την Αργεντινή τελικά να βγαίνει μπροστά στις καθυστερήσεις της παράτασης. Στο 120΄+2΄ωστόσο ο Σιμεόνε σπατάλησε τη μοναδική αξιόλογη στιγμή της με άστοχο σουτ από το ύψος του πέναλτι, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει την Αλμπισελέστε να παραδίδει το στέμμα στη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια!

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99΄Έρικ Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99΄Θουμπιμέντι), Φαμπιάν Ρουίθ (62΄Πέδρι), Μπαένα (75΄Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75΄Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62΄Φεράν Τόρες)

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο (70΄Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (46΄Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70΄Σιμεόνε), Μοντιέλ, (58΄Μολίνα) Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Άλβαρες (102΄Σένεσι)

