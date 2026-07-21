Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Χριστόφορου Κολιμάτση για τη δεύτερη ομάδα του.

Κάτοικος Τρίπολης έγινε και επίσημα ο Χριστόφορος Κολιμάτσης για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον Αστέρα Aktor, ο οποίος τον προορίζει αρχικά για τη δεύτερη ομάδα του.

Ο 20χρονος κεντρικός μέσος της ΑΕΚ υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τους Αρκάδες

Η ανακοίνωση του Αστέρα Β' Aktor

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Χριστόφορο Κολιμάτση, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ΑΕΚ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 2006, αγωνίζεται ως μέσος και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής της ΑΕΚ, ενώ στο πρωτάθλημα της Super League 2 έχει 15 συμμετοχές και δύο ασίστ με την ΑΕΚ Β' και στην περσινή σεζόν 11 συμμετοχές με τρία γκολ στην Ελλάς Σύρου. Έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα Κ19 της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε τον Χριστόφορο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.