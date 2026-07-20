Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει χαλάσει το «τριφύλλι» στο πιο πολυδάπανο καλοκαίρι του

Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει χαλάσει το «τριφύλλι» στο πιο πολυδάπανο καλοκαίρι του

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Τα χρήματα που έχει χαλάσει το «τριφύλλι» στο πιο πολυδάπανο καλοκαίρι του

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Ο Παναθηναϊκός διανύει το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου κι ακόμη δεν έχει τελειώσει όλες του τις κινήσεις.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα νέο ξεκίνημα το φετινό καλοκαίρι επιλέγοντας έναν νέο και φιλόδοξο προπονητή, τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ηγηθεί της νέας προσπάθειας που γίνεται, ετοιμάζοντας στην ουσία και την ομάδα που θα μπει του χρόνου στο καινούργιο του γήπεδο.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ήταν αποφασισμένος να πριμοδοτήσει τον Δανό τεχνικό με μία σημαντική επένδυση για να ενισχύσει το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα, όπως έκανε έτσι κι αλλιώς στα τελευταία μεταγραφικά παράθυρα.

Όμως, αυτή τη φορά βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του καλοκαιριού και ήδη το «τριφύλλι» έχει ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα που έχει δώσει ποτέ σε μεταγραφικό παράθυρο στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου ξεπερνώντας ακόμη και την πολυμετοχηκότητα.

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Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι σημαίνει αυτό σε νούμερα και ποιο είναι το ποσό που έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής ο σύλλογος για τις εννέα κινήσεις που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι.

 

Ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει πάνω από 20 εκατ. ευρώ και συνεχίζει

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Το ξεκίνημα έγινε ήδη με τη λήξη του πρωταθλήματος, όταν οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την Ευρώπη και ενεργοποιήθηκε αυτόματα η οψιόν στο συμβόλαιο του Ανάς Ζαρουρί, με το «τριφύλλι» να καταβάλει έτσι 2,8 εκατ. ευρώ στη Λανς και να τον κάνει δικό του.

Ακολούθησε η μεταγραφή του Τσάβες, που ήρθε όμως δανεικός χωρίς ενοίκιο και του Ετιέν Καμάρα, για την οποία το αθηναϊκό κλαμπ έβγαλε από τα ταμεία του 4 εκατ. ευρώ και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Στην περίπτωση του τελευταίου το ακριβές ποσό δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο είναι δεδομένα παραπάνω από 3 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, ο Παναθηναϊκός πήρε τον Πένια από τη Μπαρτσελόνα πληρώνοντας 2,8 εκατ. ευρώ αλλά και τον Έλμιν Ραστόντερ από την Τουν αντί 3,5 εκατ. Ακολούθησε ο ελεύθερος Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος σίγουρα πήρε κάποιος μπόνους υπογραφής, όμως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το ύψος του και γι' αυτό δεν το προσμετράμε.

Τέλος, μετά τον Σέχου από την Χαλ, που πήγε λίγο κάτω από 1 εκατ. ευρώ, ήρθε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος όμως είναι δανεικός και απ' ότι φαίνεται χωρίς ενοίκιο και τελευταίος ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν για τον οποίο το «τριφύλλι» πλήρωσε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Αθροίζοντας όλα τα παραπάνω βλέπουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει ένα ποσό που φτάνει τα 22,1 εκατ. ευρώ και όλα αυτά ενώ ακόμη δεν έχει πάρει τον παίκτη που προορίζεται για βασικό οκτάρι, μία μεταγραφή, που είναι πιθανό να γίνει και η ακριβότερή του για φέτος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως το νούμερο αυτό, που αποτελεί ήδη ρεκόρ, αναμένεται να ανέβει αισθητά.

ΟνοματεπώνυμοΧρήματαΟμάδα
Ανάς Ζαρουρί2.800.000€Λανς
Λούκας ΤσάβεςΔανεικός, χωρίς ενοίκιοΑρχεντίνος Τζούνιορς
Ετιέν Καμαρά4.000.000€Σαρλερουά
Τριαντάφυλλος Τσάπρας3.000.000€Λεβαδειακός
Ινάκι Πένια2.800.000€Μπαρτσελόνα
Έλμιν Ραστόντερ3.500.000€Τουν
Στέφαν Ντε ΦράιΕλεύθεροςΊντερ
Αϊντόν Σέχου1.000.000€Χαλ
Βίκτορ ΚρίστιανσενΔανεικός, χωρίς ενοίκιοΛέστερ
Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν5.000.000€Σαμσουνσπόρ
Σύνολο22.500.000€

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

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