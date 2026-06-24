Αθανασίου στους Galacticos: «Στη λίστα ο Ντεόσα, λόγω της κόρης του Χοακίν φεύγει από την Μπέτις»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους Galacticos για το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Κολομβιανό μέσο Νέλσον Ντεόσα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να τρέχει για να κλείσει τα μεταγραφικά του μέτωπα και οι περιπτώσεις τον Γένσεν, Ντεόσα είναι στο προσκήνιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos μίλησε για τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο της Μπέτις, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2030 και τους λόγους που βρίσκεται στην έξοδο από τον ισπανικό σύλλογο. Αναφέρθηκε επίσης στις απαιτήσεις του Γένσεν, στον Ντε Φράι, αλλά και σε όλα τα μεταγραφικά θέματα που απασχολούν τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου.