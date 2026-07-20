Άκρως ικανοποιητική στον ΠΑΟΚ η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στέκεται στο πλευρό της ομάδας και πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, σε μόλις 4 ώρες έφυγαν περισσότερα από 2.000 διαρκείας.

Όσα είχαν πουληθεί στο τέλος της πρώτης μέρας πέρσι και ενώ η διάθεση για σήμερα συνεχίζεται.

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα διαρκείας: «Η τελευταία χρονιά μας στην Τούμπα δεν είναι μια απλή σεζόν. Είναι ένα ιστορικό ταξίδι που θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μαζί, σε ένα γεμάτο γήπεδο, με ενότητα και στήριξη σε μια ομάδα που από τη φύση της πρωταγωνιστεί».

Με αυτό το σκεπτικό διαμορφώθηκε και η φιλοσοφία των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Στόχος είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο δεσμός της ομάδας με τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα σημαντικά προνόμια σε όσους στηρίξουν τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Το σημαντικότερο αφορά το νέο γήπεδο. Οι κάτοχοι διαρκείας της τελευταίας σεζόν στην ιστορική Τούμπα, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του εισιτηρίου τους και στα χρόνια που η ομάδα θα χρησιμοποιεί προσωρινή έδρα, θα αποκτήσουν αυξημένο συντελεστή προτεραιότητας για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας την πρώτη χρονιά λειτουργίας της «Φωλιάς του Δικεφάλου Αετού».

Παράλληλα, η ΠΑΕ σκοπεύει να επιβραβεύσει και τη συνέπεια στην παρουσία στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι που θα δώσουν το «παρών» σε όλους τους εντός έδρας αγώνες θα εξασφαλίσουν έκπτωση 15% στην ανανέωση του διαρκείας τους για την επόμενη σεζόν, ενώ θα συμμετάσχουν και σε κλήρωση για 50 δωρεάν εισιτήρια διαρκείας.

Για όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 80% των αγώνων προβλέπεται έκπτωση 10% στην ανανέωση.

Στα προνόμια των κατόχων περιλαμβάνονται επίσης έκπτωση 10% στην επίσημη μπουτίκ του συλλόγου, ειδικές εκπτώσεις σε προϊόντα των χορηγών της ΠΑΕ, καθώς και προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, επομένως, αποκτά φέτος έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν αφορά μόνο τη στήριξη της ομάδας στη νέα εποχή, αλλά και τη συμμετοχή στην τελευταία σεζόν της ιστορικής Τούμπας, πριν ο ΠΑΟΚ μετακομίσει στο νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι.



