Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να προσφέρει το πιο οικονομικό πακέτο ανάμεσα στο BIG-4, με τους φίλους του Δικεφάλου να πληρώνουν σε αρκετές περιπτώσεις έως και 50% λιγότερα από τους οπαδούς των υπόλοιπων τριών διεκδικητών του τίτλου.

Από τις 11:00 το πρωί τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026-27 και, παρά τη μικρή αναπροσαρμογή των τιμών, που κινείται ουσιαστικά στα επίπεδα του πληθωρισμού, οι φίλοι του «Δικεφάλου» εξακολουθούν να έχουν το πιο οικονομικό πακέτο ανάμεσα στους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα διαρκείας του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ είναι αποκαλυπτική. Στις περισσότερες κατηγορίες θέσεων οι τιμές στην Τούμπα είναι αισθητά χαμηλότερες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά ξεπερνά ακόμη και το 50%.

Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προσιτά εισιτήρια διαρκείας στους φιλάθλους του, διατηρώντας σημαντική απόσταση από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ τόσο στις λαϊκές όσο και στις πιο ακριβές θύρες.

Πριν ακόμη εξεταστούν οι τιμές των διαρκείας, υπάρχει μία ακόμη σημαντική διαφορά. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πληρώνουν την πιο φθηνή κάρτα φιλάθλου, καθώς κοστίζει μόλις 30 ευρώ, όταν στους υπόλοιπους τρεις μεγάλους οι αντίστοιχες χρεώσεις ανέρχονται στα 50, 60 και 75 ευρώ.

Η μεγαλύτερη εικόνα, ωστόσο, προκύπτει από τις ίδιες τις τιμές των διαρκείας.

Στη Θύρα 4, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας περσινός κάτοχος μπορεί να ανανεώσει το εισιτήριό του με 190 ευρώ, όταν το αντίστοιχο διαρκείας κοστίζει 250 ευρώ στον Ολυμπιακό, 300 ευρώ στην ΑΕΚ – χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνονται ευρωπαϊκοί αγώνες – και 400 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες λαϊκές θύρες της Τούμπας. Στη Θύρα 7, για παράδειγμα, η ανανέωση κοστίζει 210 ευρώ, όταν στο «Γ. Καραϊσκάκης» το αντίστοιχο διαρκείας ξεκινά από 400 ευρώ, στην OPAP Arena διαμορφώνεται επίσης στα 400 ευρώ, ενώ στο ΟΑΚΑ κυμαίνεται από 400 έως 550 ευρώ.

Οι διαφορές γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακές στις ακριβές κατηγορίες.

Στα επίσημα της Τούμπας οι ανανεώσεις κυμαίνονται από 650 έως 910 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό οι αντίστοιχες θέσεις κοστίζουν 1.800 και 3.000 ευρώ, στην ΑΕΚ φτάνουν έως και τις 3.500 ευρώ, ενώ στον Παναθηναϊκό οι τιμές διαμορφώνονται στα 550, 700 και 1.300 ευρώ, ανάλογα με τη θέση.

Ακόμη και στις μεσαίες κατηγορίες η εικόνα παραμένει υπέρ του ΠΑΟΚ. Οι περισσότερες θύρες της Τούμπας διατηρούν τιμές αισθητά χαμηλότερες από εκείνες των τριών ανταγωνιστών, επιβεβαιώνοντας ότι ο Δικέφαλος εξακολουθεί να προσφέρει το πιο προσιτό πακέτο διαρκείας μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν τον τίτλο.

Αναλυτικά:

Θύρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ* Παναθηναϊκός 4 210 € (190 €) 350 € (250 €) 300 € 400-550 € 1 1.020 € (910 €) 3.750 € (3.000 €) 3.500 € 4.500 € 2-3 730 € (650 €) 2.200 € (1.800 €) 650-900-1.000 € 1.300 € 5-6 500 € (440 €) 950 € (800 €), 1.200 € (980 €), 1.400 € (1.200 €) 650-800-1.200 € 780 € (550 €), 1.000 € (700 €) 7-8 245 € (210 €) 500 € (400 €) 400 € 400-550 €

** Οι τιμές της ΑΕΚ αφορούν διαρκείας χωρίς ευρωπαϊκούς αγώνες.

** Σε παρένθεση αναγράφονται οι τιμές ανανέωσης για τους περσινούς κατόχους.

** Η σύγκριση γίνεται κατ’ αντιστοιχία των 8 θυρών του γηπέδου της Τούμπας.

Η ιστορικότητα της σεζόν 2026-27

Βέβαια, η σύγκριση των τιμών δεν μπορεί να γίνει αποκομμένη από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μια σεζόν στην οποία διέθεσε περίπου 18.200 εισιτήρια διαρκείας, ωστόσο η Τούμπα δεν γέμισε σε αρκετά παιχνίδια της χρονιάς. Ένας σημαντικός αριθμός κατόχων δεν βρέθηκε στο γήπεδο, αλλά ούτε αξιοποίησε τη δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου του, η οποία παρέχεται μέχρι λίγες ώρες πριν από κάθε αγώνα.

Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος της δύναμης του ΠΑΟΚ βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης. Οι φίλοι του Δικεφάλου από τη Βόρεια Ελλάδα και γενικότερα την περιφέρεια συνεχίζουν να στηρίζουν την ομάδα, όμως το αυξημένο κόστος μετακίνησης καθιστά πλέον πολύ πιο δύσκολη τη συχνή παρουσία τους στην Τούμπα.

Υπάρχει όμως και μία ακόμη παράμετρος που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Τούμπα είναι το παλαιότερο γήπεδο του BIG-4 και οι εγκαταστάσεις της δεν μπορούν να συγκριθούν με τα πιο σύγχρονα γήπεδα των ανταγωνιστών. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αναπόφευκτα και την εμπορική πολιτική κάθε ΠΑΕ.

Από την άλλη πλευρά, η φετινή χρονιά έχει και έναν έντονο συμβολισμό. Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον σχεδιασμό, θα αποτελέσει την τελευταία σεζόν της ιστορικής Τούμπας, όπως τόνισε ο κ. Παπαμιμίκος, με τη σημερινή της μορφή. Για πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ, αυτό από μόνο του αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, πριν ανοίξει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο με την κατασκευή του νέου γηπέδου, στον ίδιο χώρο όπου από το 1959 χτυπά η καρδιά του συλλόγου.