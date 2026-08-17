Νέο πρόσωπο στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος δούλεψε για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίκτες του, ενώ θετικά ήταν τα νέα και από τον Τάχα Άλι, που συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Με τον Σερίφ Εντιαγέ να προπονείται για πρώτη φορά με την ομάδα συνεχίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπραν στην Τούμπα.

Ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής μπήκε άμεσα στις προπονήσεις και είχε την πρώτη γνωριμία του στο γήπεδο με το αγωνιστικό γκρουπ, μετρώντας πλέον αντίστροφα για να τεθεί στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Παράλληλα, ευχάριστα ήταν τα νέα και από τον Τάχα Άλι. Ο Σουηδός εξτρέμ έκανε ένα ακόμη βήμα στην πορεία επιστροφής του, καθώς πήρε μέρος σε ένα κομμάτι του κανονικού προγράμματος μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η προπόνηση ήταν αφιερωμένη στη δουλειά τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι, με τον ΠΑΟΚ να έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης (20/8).