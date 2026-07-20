Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια εκ των Χάμαμπι ή Άντερλεχτ αν βρεθεί στον 3ο προκριματικό του Europa League. Δείτε το προφίλ των ομάδων.

Μπορεί οι επίσημες υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League να μην ξεκίνησαν ακόμη, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον επόμενο γύρο, εφόσον προκριθεί εις βάρος της Ντιναμό Κιέβου.

Οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν με μια εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ στον 3ο γύρο της δέυτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ τους.

Ο νικητής του ζευγαριού Χάμαρμπι 🇸🇪 – Άντερλεχτ 🇧🇪 θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League 2026/27, εφόσον ο Δικέφαλος ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου. #UEL #draw #PAOK #NewEra pic.twitter.com/yqizHKvYUn — PAOK FC (@PAOK_FC) July 20, 2026

Χάμαρμπι

Τι έκανε πέρυσι

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2025-2026), η Χάμαρμπι δεν κατόρθωσε να βρεθεί σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού αποκλείστηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Έφτασε εκεί έχοντας προκριθεί εις βάρος της Σαρλερουά με συνολικό σκορ 2-1, όμως έμεινε εκτός συνέχειας από τη Ρόζενμποργκ με 1-0. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα Σουηδίας παίζεται κανονικά, βρίσκεται στην 14η αγωνιστική και η Χάμαρμπι είναι 2η, στο -9 από την πρωτοπόρο Σιριους, έχοντας 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Έδρα

Η έδρα της Χάμαρμπι ονομάζεται 3Arena, ενώ παλαιότερα είχε την ονομασία Tele3 Arena. Κατασκευάστηκε σχετικά πρόσφατα, το 2013, και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 30.000 φιλάθλους. Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι το ότι μοιράζεται το γήπεδο με την Τζουργκάρντεν, την άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης.

Αστέρι

Ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει από αυτή την «έκδοση» της Χάμαρμπι είναι ο Ναχίρ Μπεσάρα. Πρόκειται για Σουηδό μεσοεπιθετικό, που είναι 35 ετών και βρίσκεται στον σύλλογο από το 2022, αποτελώντας το «πρώτο βιολί». Την περασμένη σεζόν ολοκλήρωσε με 17 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ στο τρέχον μετράει 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Προπονητής

Ο Χένρικ Ρίντστρεμ είναι η νέα επιλογή του σουηδικού συλλόγου για τον πάγκο, αφού ανέλαβε μόλις τον περασμένο Ιούνιο, διαδεχόμενος τον Κάρλσον που απολύθηκε ελέω του κακού ξεκινήματος που είχε η Χάμαρμπι. Έτσι, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» στον 50χρονο, που αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους Σουηδούς τεχνικούς, αφού στο παρελθόν οδήγησε τη Μάλμε σε επιτυχίες.

Άντερλεχτ

Τι έκανε πέρυσι

Ούτε η Άντερλεχτ έφτασε σε ενιαίο όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης την περασμένη σεζόν. Οι Βέλγοι αποκλείστηκαν στα Playoffs του Conference από την ΑΕΚ, με συνολικό σκορ 3-1 και έπειτα (φυσιολογικά) έδωσαν βάση στις εγχώριες διοργανώσεις. Ακόμη και εκεί όμως δεν καταξιώθηκε. Τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο ηττήθηκε στον τελικό από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Έδρα

Η Άντερλεχτ αγωνίζεται στο Lotto Park, ένα γήπεδο που χωράει περί τους 21.500 θεατές, και έχει χτιστεί πίσω στο 1917. Ανακαινίστηκε το 1980, ωστόσο τα τελευταία χρόνια πήρε τη συγκεκριμένη ονομασία λόγω εμπορικής συμφωνίας. Είναι από τα πιο ιστορικά στάδια στο Βέλγιο και φυσικά γνωστό για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.

Αστέρι

Νέιθαν Σαλίμπα. Ο Καναδός κεντρικός χαφ είναι από τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στο ρόστερ της Άντερλεχτ και θεωρείται, παρότι 22 ετών, από τα ανερχόμενα ταλέντα στη θέση του. Αποκτήθηκε πέρυσι (2025) από τη Μόντρεαλ, υπέγραψε έως το 2029 και ξεχωρίζει για την ωριμότητά του, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητα στις μεταβιβάσεις. Ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Προπονητής

Ο Βίτορ Μπρούνο έχει αναλάβει τις τύχες της ομάδας από τις αρχές Ιουλίου, όντας ο -μόνιμος- αντικαταστάτης του γνωστού μας, Μπέσνικ Χάσι. Στα 43 του χρόνια ο Πορτογάλος προέρχεται από θητεία στην Πόρτο, στην οποία βρέθηκε τη σεζόν 2024-2025 μέχρι και τον Ιανουάριο, κατακτώντας το Σούπερ Καπ. Νωρίτερα, αποτέλεσε τον επί χρόνια συνεργάτη του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

💜🤍 l Giulian Biancone sous ses nouvelles couleurs



📸 Anderlecht pic.twitter.com/4CycSIY4SB — Ma Pro League (@MaProLeague) June 19, 2026

Μεταγραφές - πωλησεις

Η Άντερλεχτ έχει κινηθεί ήδη στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τον Τζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό έναντι περίπου 2.5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ακριβότερη αγορά της είναι ο επιθετικός μέσος Λούκας Άμπρος, που κόστισε 5 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τις αποχωρήσεις, ξεχωρίζει με διαφορά εκείνη του 17χρονου χαφ Νέιθαν Ντε Κατ, που έφυγε για τη Χόφενχαϊμ με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, πέντε περισσότερα από όσα πουλήθηκε ο Ζαν-Κάρλο Σίμιτς στην Αλ Ιτιχάντ (15 εκατ. ευρώ).