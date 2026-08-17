ΠΑΟΚ: Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω UEFA

Οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν την αναστολή της συμβολικής κατάληψης στην Τούμπα, λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA για την αναμέτρηση της Πέμπτης (20/8) με την Μπραν, ξεκαθαρίζοντας πως θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το παιχνίδι.

Αναστέλλεται, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα από τους οργανωμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Οι σύνδεσμοι γνωστοποίησαν την απόφασή τους το βράδυ της Δευτέρας (17/8), εξηγώντας πως η εξέλιξη συνδέεται με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του Δικεφάλου με την Μπραν.

Το γήπεδο βρίσκεται πλέον υπό τη διαχείριση της UEFA για τις ανάγκες του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων στα playoffs του Conference League, που είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 20 Αυγούστου στην Τούμπα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδηγεί τους οργανωμένους στην προσωρινή αναστολή της κινητοποίησης που είχε ξεκινήσει τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποσύρονται όσα έχουν θέσει προς τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, στο μήνυμά τους ξεκαθαρίζουν ότι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους Νορβηγούς θα υπάρξει νέα τοποθέτηση.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων αναφέρει: «Λόγω της δέσμευσης του γηπέδου από την UEFA η συμβολική κατάληψη παύει να ισχύει.

Μετά το ματς της Πέμπτης θα τοποθετηθούμε εκ νέου».