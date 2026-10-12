Ο Χόρχε Πόμπο ηγήθηκε (και) στη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals επί του Παναιτωλικού, ο οποίος αποτελεί τον... αγαπημένο αντίπαλο στην καριέρα του.

Η Κηφισιά Tutu Deals συνέχισε από εκεί που σταμάτησε πριν από τη… μαραθώνια διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, με «φόρα» από τη νίκη επί του Ατρομήτου, υπέταξε τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο, έχοντας για ακόμη μία φορά ως πρωταγωνιστή τον… συνήθη ύποπτο. Τον Χόρχε Πόμπο!

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο Περιστέρι, «επανασυνδέθηκε» με τα δίχτυα και στο παιχνίδι με τον Τίτορμο και, όπως συνέβη και κόντρα στην ομάδα του Κέρκεζ, χάρισε βαθμούς στην ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα, με τα γκολ του, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει «υπογράψει» τους έξι από τους οκτώ βαθμούς που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Πόμπο ήταν πρωταγωνιστής για ακόμη ένα ματς για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων, συνεχίζοντας τις εμφανίσεις με τις οποίες εντυπωσίασε άπαντες την περασμένη σεζόν.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Πόμπο έληγε το περασμένο καλοκαίρι και δεν ήταν λίγοι οι… εντός συνόρων μνηστήρες που προσπάθησαν να τον «κλέψουν», όπως, για παράδειγμα, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Ωστόσο, η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα κατάφερε να τον «δέσει» με διετές συμβόλαιο, με το οποίο θα γίνει ο μακροβιότερος ξένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Η Κηφισιά Tutu Deals επένδυσε στην παραμονή του αρχηγού της και, μέχρι στιγμής, δικαιώνεται απόλυτα για την επιλογή της, με βάση την παρουσία του 32χρονου στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου.

Παναιτωλικός, ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Πόμπο

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Πόμπο έχει πλέον πετύχει τέσσερα γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό, περισσότερα από όσα έχει σημειώσει απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην καριέρα του! Δεύτερο στη σχετική λίστα είναι το Αιγάλεω, κόντρα στο οποίο έχει πετύχει τρία γκολ, μάλιστα… μαζεμένα, καθώς είχε σημειώσει χατ τρικ σε ένα παιχνίδι της Super League 2 κόντρα στο Σίτι.

Σε πέντε παιχνίδια κόντρα στον Τίτορμο, ο Ισπανός μετρά δύο νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και μία ήττα. Με εξαίρεση το παιχνίδι των Play Out στη Νίκαια, το οποίο έληξε χωρίς σκορ (0-0), ο Πόμπο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα σε όλα τα υπόλοιπα ματς. Μάλιστα, σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια στα οποία σκόραρε, χάρισε βαθμούς στην ομάδα του.

Ο Ισπανός είχε σκοράρει στην ισοπαλία (1-1) στη Νίκαια, στο πλαίσιο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, αλλά και στη νίκη της Κηφισιάς Tutu Deals στο Αγρίνιο για τα Play Out (0-1).

Το μοναδικό γκολ του Πόμπο που δεν είχε αντίκρισμα ήταν εκείνο στο παιχνίδι για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού, στο οποίο ο Τίτορμος πήρε τη νίκη με ανατροπή (2-1).