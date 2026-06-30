Οι παίκτες της Κηφισιάς θα αρχίσουν τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις από την 1η Ιουλίου και στις 6 του μήνα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Το πρόγραμμα των φιλικών.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα μπουν από αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, οι παίκτες της Κηφισιάς, καθώς θα αρχίσουν τον κύκλο ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων, ενώ στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη προπόνηση στο νέο προπονητικό του κλαμπ του Σπάτα. Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο θα γίνει στην Ολλανδία, από τις 20 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου.

Στο παραπάνω διάστημα η Κηφισιά θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια, ενώ στις 8 Αυγούστου θα δώσει δυνατό φιλικό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«The journey begins!

Μετά από το απαραίτητο διάλειμμα και την ξεκούραση, οι παίκτες της Κηφισιάς είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην προπονητική δράση εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η προετοιμασία της Κηφισιάς θα ξεκινήσει επί της ουσίας την Τετάρτη 1 Ιουλίου με την πραγματοποίηση των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων, με τους ποδοσφαιριστές να χωρίζονται σε τρία γκρουπ για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας στο Ιατρικό Διαγωνιστικό Κέντρο Mediton και το Life - Ergo Εργομετρικό Κέντρο.

Η πρώτη προπόνηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, με την ομάδα να παραμένει στην Αθήνα για δύο εβδομάδες.

Ακολούθως, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για την Doorwerth της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, πραγματοποιώντας παράλληλα τέσσερα φιλικά παιχνίδια σε Ολλανδία και Βέλγιο:

Στις 22 Ιουλίου κόντρα στη RAAL La Louviere

Στις 25 Ιουλίου κόντρα στη De Graafschap

Στις 29 Ιουλίου κόντρα στην KVC Westerlo

Στις 2 Αυγούστου κόντρα στην RKC Waalwijk

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα αναχωρήσει για Κύπρο εν όψει του φιλικού που θα δώσει με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ (Σάββατο 8 Αυγούστου)».