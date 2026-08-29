Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Άρη (30/8, 19:30). Μέσα ο Κόντρο.

Με τον νεοαποκτηθέντα Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του Κυριακάτικου (30/8, 19:30) αγώνα με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη.

Το σημερινό πρόγραμμα προπόνησης περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, ασκήσεις κατοχής μπάλας και στατικές φάσεις. Οι Ισέκα, Κωστούλας (ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο) και Σιέλης (ενοχλήσεις στον μηρό) ακολούθησαν θεραπεία, με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά, όμως θα ακολουθήσουν την αποστολή στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας, Νίκος Μαρινάκης και οι νεαροί Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Krizmanic, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Aitor, Σιτμαλίδης, Iseka, Θεοδοσουλάκης, Kodro.