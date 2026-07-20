Κάτοικος Τρίπολης θα γίνει ο Χριστόφορος Κολιμάτσης, καθώς ο Αστέρας AKTOR συμφώνησε με την ΑΕΚ.

Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης βρήκε τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη. Ο νεαρός χαφ δεν ήταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, με τον 19χρονο μέσο να είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR.

Τα δυο κλαμπ έχουν ανοιχτό δίαυλο από τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου στους Αρκάδες και συμφωνήσαν για την παραχώρηση ακόμα ενός νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή, επίσης με κανονική μεταγραφή.

Σε πρώτη φάση ο Κολιμάτσης προορίζεται για τον Αστέρα Β' AKTOR και θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Κοντοέ, όμως όπως είναι γνωστό οι «πόρτες» της πρώτης ομάδας είναι ανοιχτές για τα παιδιά που ξεχωρίζουν, όπως επί παραδείγματι έγινε με τις περιπτώσεις των Αλμύρα και Λάσκαρη.

Ο 19χρονος αμυντικός χαφ προέρχεται απο την Ακαδημία της ΑΕΚ και στο δεύτερο μισό της σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάς Σύρου. Υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα είχε 13 εμφανίσεις στη Super League 2 και σκόραρε τρεις φορές.