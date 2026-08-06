Ο Αστέρας AKTOR θα κλείσει το πρόγραμμα των φιλικών του παιχνιδιών με δυνατό ματς με αντίπαλο την ΑΕΚ Λάρνακας στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του και πλέον συνεχίζει τη δουλειά στη «βάση» του. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου την Παρασκευή (7/8) θα φιλοξενήσει τον Πύργο σε φιλικό παιχνίδια και μια μέρα αργότερα η πρώτη ομάδα των Αρκάδων θα δώσει προπονητικό παιχνίδι με τη Β' ομάδα του συλλόγου, ενώ πλέον έκλεισε και η «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Superleague που κάνει πρεμιέρα στις 22-23 Αυγούστου.

Στο τελευταίο φιλικό τους οι Κιτρινομπλέ θα υποδεχτούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την ΑΕΚ Λάρνακας την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:30 και απομένει να φανεί εάν θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση.

Θυμίζουμε πως ο Αστέρας AKTOR θα αρχίσει τη σεζόν του με απαιτητικό νοκ άουτ ματς (δίχως παράταση) στην έδρα του Λεβαδειακού για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Το ματς της Βοιωτίας αναμένεται να γίνει την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 17:15.