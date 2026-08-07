Ο Αστέρας AKTOR στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Τρίπολη επικράτησε του Πύργου με 2-0.

Ο Αστέρας AKTOR χωρίς δυσκολία επικράτησε στο πρώτο του φιλικό στην Τρίπολη κόντρα στον νεοφώτιστο στη Super League 2 Πύργο με 2-0, έχοντας τον πλήρη έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό. Σέντρα του Ρικαρντίνιο, πρώτο σουτ του Μπαρτόλο, ο Γιαννίκογλου απέκρουσε και στην επαναφορά ο Αργεντινός πλάσαρε εύστοχα για το 1-0.

Από την πλευρά τους οι Πυργιώτες στην καλύτερη φάση τους στο παιχνίδι είχαν δοκάρι στο 21ο λεπτό σε προσπάθεια του Μαυριά. Στο 32' ο Γιαννίκογλου μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από δυνατό σουτ του Μπαρτόλο και στο 35' ο Ρικαρντίνιο αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μέντεθ.

Οι γηπεδουχοι είχαν σταθερά τον έλεγχο του ματς και στο δεύτερο μέρος. Στο 58' ο Ρικαρντίνιο έκανε την ατομική προσπάθεια, η μπάλα έφτασε στον Μέντεθ, ο οποίος έπιασε δυνατό σουτ αλλά δεν βρήκε εστία. Κορυφαίος παίκτης του ματς ήταν ο Μπαρτόλο, ο οποίος «έψαξε» δεύτερο γκολ με δυνατά σουτ στο 73' και στο 75'.

Εν τέλει ο Αστέρας AKTOR διπλασίασε το προβάδισμα του στο 81ο λεπτό. Έπειτα από γύρισμα από τα δεξιά ο Πέρεθ με πλασέ από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Οι Αρκάδες το Σάββατο (8/8) θα δώσουν φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στη Β' ομάδα του συλλόγου. Τελευταίο φιλικό πριν το σημαντικό νοκ άουτ ματς Κυπέλλου στην έδρα του Λεβαδειακού έχει οριστεί για τις 12 Αυγούστου με φιλοξενούμενη την ΑΕΚ Λάρνακας στην Τρίπολη (19:30).

Η αρχική σύνθεση του Αστέρα AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος - Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεθ - Κουρμπέλής, Έντερ - Κετού, Μπαρτόλο, Ορόθκο - Ρικαρντίνιο

Η αρχική ενδεκάδα του Πύργου (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου - Ντάνι, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς - Τσόρνομαζ, Γκονζάλο, Λεμονής - Κουλουσιάς, Μαυριάς, Δούμτσιος