Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Έλληνα κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από την ΑΕΚ.

Όπως αναμενόταν, ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε ακόμα την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου από την ΑΕΚ. Οι Αρκάδες απέκτησαν τον 23χρονο στόπερ με μεταγραφή από τους πρωταθλητές και τον «έδεσαν» έως το 2029.

Ο Δικέφαλο είχε αποκτήσει τον νεαρό κεντρικό αμυντικό από τον Άρη το 2023 και έκτοτε τον έδωσε δανεικό σε Ανόρθωση και Μάντοβα. Με την πρώτη ομάδα της Ένωσης αγωνίστηκε τρεις φορές.

Οι Κιτρινομπλέ μετά τον Τζόρνταν Σίλβα απέκτησαν κι άλλο στόπερ, ενώ αναμένεται να γίνει κι άλλη προσθήκη σε αυτήν τη θέση.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 2003 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029. Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ21, ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Άρη και έχει αγωνιστεί και σε δύο πρωταθλήματα εκτός Ελλάδας, στην Κύπρο με την Ανόρθωση και στην Ιταλία με την Mantova. Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ολυμπιακός Β' 21 (1)

ΑΕΚ 3 (1)

ΑΕΚ Β' 26

Ανόρθωση 24 (2)

Mantova 1».

Η πρώτη δήλωση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ως ποδοσφαιριστή του Αστέρα AKTOR: «Μια σπουδαία προοπτική ξεκινάει για εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΑΣΤΕΡΑ. Ξέρω πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκομαι και πόσο πολύ πρέπει να δουλέψω για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Με ταπεινότητα, με θέληση και με τη στήριξη των φιλάθλων μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη».