Η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία με 29 ποδοσφαιριστές για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Εκτός Πιερό - Φερνάντες και ο Μουντιαλικός Πινέδα.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα μοντάρει στη χώρα της τουλίπας τον Δικέφαλο της επόμενης σεζόν, με την αποστολή να περιλαμβάνει 29 ποδοσφαιριστές και θα προστεθούν ακόμα δύο, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Καϊρίνεν και Αλεξίου.

Όπως αναμενόταν, στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται ο Νίκλας Ελίασον και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, οι οποίοι από τη στιγμή που δεν έχουν φέρει πρόταση θα πάρουν κανονικά την ευκαιρία τους. Από την άλλη αναμενόμενα εκτός έμειναν οι υπό παραχώρηση Φραντζί Πιερό και Πάολο Φερνάντες, με τον πρώτο φυσικά να προέρχεται και από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Φυσικά στην αποστολή δεν είναι ο «Μουντιαλικός» Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος ακόμα έχει υποχρεώσεις στο τουρνουά. Θυμίζουμε πως τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για τους «16».

Εκτός του νεοαποκτηθέντα Σαρακασίδη από πλευράς νεαρών στην αποστολή είναι ο τερματοφύλακας Μπαλαμώτης, οι στόπερ Τσαραμανίδης - Ψυρόπουλος, ο δεξιός μπακ Χριστακόπουλος και ο φορ Καραργύρης.

Η αποστολή της ΑΕΚ για την προετοιμασία

Τερματοφύλακες

Στρακόσα

Μπρινιόλι

Αγγελόπουλος

Μπαλαμώτης

Σαρακασίδης

Αμυντικοί

Μουκουντί

Πήλιος

Ρότα

Γκεοργκίεφ

Βίντα

Πένραϊς

Ρέλβας

Τσαραμανίδης

Χριστακόπουλος

Ψυρόπουλος

Μέσοι

Μαρίν

Μάνταλος

Λιούμπισιτς

Σαχαμπό

Καλοσκάμης

Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί