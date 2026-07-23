Τι ισχύει με τη χρήση του VAR στους αγώνες των πέντε εκπροσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου στις διοργανώσεις της UEFA.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων για τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA αρχίζουν! Ο 3ος ΠΑΟΚ και ο 4ος Παναθηναϊκός είναι οι πρώτες ομάδες που μπαίνουν στον «χορό», καθώς ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου τους «έστειλε» στον 2ο προκριματικό του Europa League και του Conference League, αντιστοίχως.

Συνεπώς οι δυο ομάδες μπαίνουν από νωρίς στα δύσκολα, με τους Θεσσαλονικείς, αν και ισχυρούς, να έχουν απαιτητικές κληρώσεις (Ντινάμο Κιέβου και, εν συνεχεία, πιθανότατα την Άντερλεχτ) και τους Πράσινους να μην έχουν περιθώριο λάθους, από τη στιγμή που, για να βρεθούν στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA θα πρέπει να κάνουν τρεις προκρίσεις σε ισάριθμους γύρους, αρχής γενομένης από τα ματς με την Πάκσι.

Αξιοσημείωτο για το Τριφύλλι είναι πως στα δυο ματς με τους Ούγγρους δεν θα υπάρχει τεχνολογία VAR και, συνεπώς, θα πρέπει να... απεύχεται διαιτητικά λάθη εις βάρος του. Ο κανονισμός της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας προβλέπει πως οι πρώτοι δυο προκριματικοί γύροι του Conference League διεξάγονται δίχως VAR, όμως από τον 3ο προκριματικό και έπειτα η εφαρμογή του είναι απαραίτητη.

Αυτή η εξαίρεση ισχύει μόνο για τους δύο πρώτους προκριματικούς της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, καθώς στις υπόλοιπες φάσεις όλων των διοργανώσεων προβλέπεται κανονικά η χρήση του VAR. Αυτό σημαίνει πως τα ματς του ΠΑΟΚ κόντρα στους Ουκρανούς, του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τα Play Offs του Champions League και του Κυπελλούχου ΟΦΗ για τον αντίστοιχο γύρο του Europa League θα γίνουν κανονικά με VAR.

Θυμίζουμε πως στις 3 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση κατά την οποία θα προκύψουν οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων που θα φτάσουν στα Play Offs των διοργανώσεων της UEFA.