Δημάτος: Τι πρέπει να κάνουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη για να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Top-10

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει μέσω του επίσημου σάιτ της Superleague τα δεδομένα ώστε η Ελλάδα να ανέβει στο Top-10 της κατάταξης της UEFA.

Οι ελληνικές ομάδες ξεκινούν απόψε (23/7) την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται από τη Ντιναμό Κιέβου στα πλαίσια των προκριματικών του Europa League και τον Παναθηναϊκό από την Πάκσι για το Conference.

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει μέσω άρθρου στο σάιτ της Stoiximan Superleague όλα τα δεδομένα ώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβει στο Top-10 της κατάταξης της UEFA.

Αναλυτικά:

O κ. Ανδρέας Δημάτος, UEFA Media Consultant, στην ανάλυσή του αναφέρεται σε αυτά που πρέπει να κάνουν οι ομάδες για να ανέβει από εφέτος το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ευρωπαϊκό top-10, μετά από δεκαπέντε χρόνια!

Με τον ΠΑΟΚ να πέφτει στη μάχη της πρόκρισης από τον δεύτερο προκριματικό του UEFA Europa League κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, τον Παναθηναϊκό από τον ίδιο προκριματικό του Conference League με αντίπαλο την ουγγρική Πάκσι και τον Ολυμπιακό να περιμένει δύο εβδομάδες για τη δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα στον τρίτο προκριματικό του League Path του Champions League με αντίπαλο την ολλανδική Ναϊμέγκεν, η εφετινή ευρωπαϊκή σεζόν για τις ομάδες μας ξεκινάει εντός ολίγων ωρών…

Μία ευρωπαϊκή σεζόν για την οποία υπάρχουν οι δικαιολογημένες προσδοκίες, αλλά και οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να εκτιμάται βάσιμα ότι στη διάρκειά της το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ανέβει και πάλι στο ευρωπαϊκό top-10, μετά από δεκαπέντε αγωνιστικές περιόδους και τη σεζόν 2011-12!

Προσδοκίες και προϋποθέσεις που δημιούργησαν οι εκπρόσωποί μας στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις την τελευταία τριετία με απανωτά ρεκόρ συγκέντρωσης βαθμών από τους αγώνες τους και συνεχή κατάρριψη του ετήσιου ελληνικού συντελεστή στο UEFA ranking!

Κάτι που μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα με το ελληνικό ποδόσφαιρο να επιστρέφει πλέον οριστικά στις υψηλές επιδόσεις των αρχών του αιώνα και μάλιστα να τις καταρρίπτει!

O πιο αισιόδοξος δείκτης

Τα παραπάνω νούμερα δείχνουν την εικόνα της ευρωπαϊκής επιστροφής του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά ο πιο αξιόπιστος δείκτης της προόδου και πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον είναι άλλος!

Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2001-02 και για δεύτερη συνολικά μέσα στον αιώνα που διανύουμε είχαμε στη διάρκεια της περσινής χρονιάς τους τέσσερις παραδοσιακούς εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να ολοκληρώνουν τη σεζόν με πενταψήφιο συντελεστή!

Συγκεκριμένα την ΑΕΚ με 17,500, τον Ολυμπιακό με 15,750, τον Παναθηναϊκό με 13,250 και τον ΠΑΟΚ με 11,000 πόντους! Αυτό είχε να συμβεί από τη σεζόν 2001-2 με τον Παναθηναϊκό στους 23,625 πόντους, την ΑΕΚ στους 15,625, τον ΠΑΟΚ στους 13,625 και τον Ολυμπιακό στους 10,625.

Αυτός είναι ο δείκτης που πιστοποιεί ότι μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν βασίζεται σε μία ή σε δύο, ούτε καν σε τρεις, αλλά σε τέσσερις ταυτόχρονα ομάδες της, κάτι που αποτελεί τον βασικό λόγο της εκτόξευσης του ελληνικού συντελεστή!

Με απλά λόγια αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η εκ νέου ενεργοποίηση και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο πλάι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια σήκωναν μόνοι τους το βάρος της ευρωπαϊκής συγκομιδής για διαφορετικούς λόγους που δεν είναι της παρούσης.

Τι χρειάζεται η χώρα μας για το top-10

Tα «κλειδιά» της εφετινής σεζόν κρατούν μέσα στο καυτό ευρωπαϊκά καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός! Και αυτό γιατί για πρώτη φορά από το 2004 και μετά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τρεις εξασφαλισμένες θέσεις στη League Phase των τριών διοργανώσεων!

ΑΕΚ και Ολυμπιακός ακόμα κι αν… αποτύχουν στα καλοκαιρινά προκριματικά έχουν μίνιμουμ εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa League και ο ΟΦΗ ακόμα κι αν αποκλειστεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης έχει κλεισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Αν ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό με τρεις προκριματικούς μπροστά τους καταφέρουν να υλοποιήσουν το ελληνικό πέντε στα πέντε στο κυρίως μενού των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων (για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2007-8 όταν τότε είχαμε έξι ομάδες στο group stage) είναι μάλλον απίθανο να χαθεί ο στόχος του ευρωπαϊκού top-10!

Για τον ΠΑΟΚ το ξεκίνημα βεβαίως είναι δύσκολο στο Europa με Ντιναμό Κιέβου και στη συνέχεια πιθανότατα την Αντερλεχτ, αλλά εκτός του ότι, αν τα καταφέρει, στα πλέι οφ τον περιμένει πολύ πιο εύκολο έργο, διαθέτει και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός ξεκινάει απέναντι στην ουγγρική Πάκσι, τον περιμένει αμέσως μετά η νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948 και ο δρόμος του μέχρι τα πλέι οφ και το απαραίτητο τρία στα τρία δεν δείχνει τόσο περιπετειώδης.

Mπροστά μας υπάρχουν η Πολωνία και η Τσεχία, αλλά η διαφορά μπορεί να καλυφθεί, γιατί είναι πολύ μικρότερη από τις διαφορές που είχαμε να καλύψουμε τις τρεις προηγούμενες σεζόν με διαφορετική κάθε φορά στόχευση.

-Η Πολωνία δεν έχει στην πεντάδα της τη Λέγκια Βαρσοβίας, την βασική… δότρια βαθμών της χώρας που δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο και είναι δύσκολο να κάνει το πέντε στα πέντε με ισάριθμες προκρίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Η Κατοβίτσε, πέμπτη της εκπρόσωπος στην Ευρώπη, έχει πρώτα να αποκλείσει τη Ζίλινα και μετά την περιμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ ή η Λουντογκόρετς…

-H Tσεχία έχει και εκείνη εξασφαλισμένη τη συμμετοχή των Σλάβια Πράγας (απευθείας στη League Phase του Champions League), Σπάρτα Πράγας (μαζί με τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό του Champions League) και Βικτόρια Πλζεν (πλέι οφ Europa, όπως ο ΟΦΗ), αλλά είναι μάλλον δύσκολο οι άλλοι δύο εκπρόσωποί της, Χράντεντς Κράλοβε και Γιάμπλονετς να έχουν καλύτερη παρουσία από τους… δικούς μας, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό…

Σε απλά μαθηματικά…

Πέρυσι το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε να καλύψει διαφορά 3,288 βαθμών από τη 10η θέση και δεν τα καταφέραμε για κάτι λιγότερο από μία ισοπαλία.

Η φετινή μας απόσταση από τη 10ηθέση στο ξεκίνημα της σεζόν είναι αντίστοιχα 1,413 βαθμοί και οι προϋποθέσεις είναι σαφώς καλύτερες.

Η μεγάλη ευκαιρία είναι εδώ για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Που στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, δώδεκα μήνες μετά, το επόμενο καλοκαίρι, θα είναι δεδομένα στο top-10, γιατί στο τέλος αυτής της χρονιάς θα βγει από την ελληνική 5ετία η καταστροφική σεζόν 2022-23.

Τότε δηλαδή που τερματίσαμε στην 41ηθέση της σεζόν πίσω από Μάλτα και νησιά Φερόε, όταν αντίστοιχα την τελευταία τριετία το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει τερματίσει δύο φορές στην 9ηθέση και πέρυσι στην 8η!

Τα επόμενα χρόνια, με τις ομάδες μας να έχουν κάνει πλέον φόκους στην ευρωπαϊκή τους παρουσία, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για το ελληνικό ποδόσφαιρο να παλεύει στις θέσεις αμέσως πιο κάτω από το ευρωπαϊκό big 5 (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) και την Πορτογαλία.

Απαιτείται μόνο η σταθερότητα της τελευταίας τριετίας!

Πηγή: slgr.gr