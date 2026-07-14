Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο ΟΦΗ την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Οι Κυπελλούχοι θα δώσουν τέσσερα φιλικά και τα τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν από το κανάλι των Κρητικών στο youtube, ενώ έναν αγώνα θα δείξει η Cosmote.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΟΦΗ: «Στο Roosendaal της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel.



Η ομάδα μας θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην "χώρα της τουλίπας" έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει τέσσερα φιλικά ματς προετοιμασίας:



1. Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο Stadion De Adelaarshorst (Vetkampstraat 1 7416 WK Deventer).

2. Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο τη NAC Breda στο "vv Victoria Oudenbosch".

3. Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας, LIVE Cosmote TV) με αντίπαλο τη Willem

στο Tilburg Stadion Koning Willem II (Goirleseweg 34 – 5026 PC Tilburg).

4. Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας, On Demand – Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Al Shamal SC στο Roosendaal».

Σε ό,τι αφορά το τέταρτο φιλικό που θα γίνει στο προπονητικό κέντρο, αν δεν είναι εφικτή η Live μετάδοση, τότε οι φίλοι του ΟΦΗ θα μπορούν να το παρακολουθήσουν σε μαγνητοσκόπηση με τη λήξη του.