Ο 36χρονος διεθνής Ισπανός φορ Χοσέλου, ο οποίος έχει παίξει και στη Ρεάλ Μαδρίτης, φέρεται να έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ αναζητεί επιθετικό και ο Χοσέλου, ο 36χρονος διεθνής Ισπανός φορ, ο οποίος είναι ελεύθερος, σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ έχει προταθεί στους Θεσσαλονικείς.

Ο Χοσέ Λουίς Μάτο Σανμαρτίν, όπως είναι το πλήρες όνομα του Χοσέλου γεννήθηκε στις 27/03/90 στη Στουτγκάρδη, ωστόσο, έχει ισπανική καταγωγή. Είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,91 και πλέον είναι ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ.

«Ο Χοσέλου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ κι εξετάζεται η υπόθεσή του», ανέφερε ο ρεπόρτερ Οράσιο Ακομάντο

Esclusiva: Paok, proposto l’ex Real Madrid Joselu per l’attacco. Valutazioni in corso.@sportmediaset July 19, 2026

Ο Χοσέλου ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Θέλτα και με την πρώτη ομάδα έκανε 30 ματς και 4 γκολ.

Το 2012 πήγε στη Χόφενχαϊμ με 6 εκατ. ευρώ, στην οποία συνολικά μέτρησε 25 αγώνες, 5 γκολ και 2 ασίστ. Δόθηκε κατόπιν δανεικός σε Άϊντραχτ Φρανκφούρτης, όπου είχε 33 αγώνες, 14 γκολ και 3 ασίστ.

Επέστρεψε στη Χόφενχαϊμ και το 2014 παραχωρήθηκε με 5 εκατ. ευρώ στο Ανόβερο, όπου μέτρησε 32 παιχνίδια 10 γκολ και 4 ασίστ. Την επόμενη σεζόν πουλήθηκε στη Στόουκ για 8 εκατ. ευρώ. Μέτρησε 27 ματς, 4 γκολ και 3 ασίστ. Πήγε στη συνέχεια δανεικός στη Λα Κορούνια, έκανε 24 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ και το 2017 τον πήρε με 5 εκατ. ευρώ η Νιούκαστλ. Στον αγγλικό σύλλογο είχε 52 παιχνίδια, 7 γκολ και 2 ασίστ.

Ρεάλ Μαδρίτης και Euro

Το 2019 επέστρεψε στην Ισπανία για την Αλαβές με 2,2 εκατ. ευρώ. Έκανε σημαντική καριέρα στην Αλαβές με 113 αγώνες, 36 γκολ κι 11 ασίστ και το 2022 πήγε ως ελεύθερος στην Εσπανιόλ. Στην ομάδα της Βαρκελώνης είχε 38 ματς, 17 γκολ και 3 ασίστ. Η καλή παρουσία στους δύο τελευταίους συλλόγους, οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην απόκτησή του, ως εναλλακτική λύση.

Έπαιξε στη Βασίλισσα σε 51 αγώνες, μετρώντας 19 ματς και 3 ασίστ. Το 2024 μετακόμισε στο Κατάρ για την Αλ Γκαράφα και σε δύο σεζόν είχε 58 συμμετοχές, 28 γκολ και 5 ασίστ. Τη σεζόν που πέρασε είχε με την Αλ Γκαράφα 23 ματς, 19 γκολ και 2 ασίστ.

Παράσημο για τον Χοσέλου η κλήση στην εθνική Ισπανίας και η συμμετοχή στο Euro 2024, όπου η χώρα του κατέκτησε τον τίτλο. Έπαιξε σε δύο ματς στη διοργάνωση με την Αλβανία ως βασικός και με την Γερμανία αλλαγή στην παράταση.