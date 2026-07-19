Ο Τάχα Άλι μίλησε για τις πρώτες του μέρες στον ΠΑΟΚ και το πώς η παρουσία του Γερεμέγεφ διευκόλυνε την προσαρμογή του στη νέα του ομάδα.

Το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλι, μοιράστηκε τις πρώτες του εμπειρίες στη νέα του ομάδα μιλώντας σε σουηδικό podcast. Ο

28χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι με φόντο τις αναμετρήσεις κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, έκανε λόγο για μια περίοδο προσαρμογής.

Όπως εξήγησε, μετά το ντεμπούτο του στα γήπεδα του φετινού Μουντιάλ με το εθνόσημο στο στήθος, ακολούθησε η ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά, κάτι που τον γεμίζει αισιοδοξία για την ερχόμενη χρονιά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στους «ασπρόμαυρους», επισημαίνοντας πως το ότι μιλάει με κάποιον την ίδια γλώσσα διευκόλυνε σημαντικά στο να προσαρμοστεί στο νέο αυτό περιβάλλον.

«Έχω κάνει τρεις προπονήσεις με την ομάδα που βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Εγώ είμαι ήδη έτοιμος να παίξω», είπε μεταξύ άλλων ο 28χρονος εξτρέμ.