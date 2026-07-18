Μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις από τον Ανδρέα Παπαμικίκο. Τόνισε ότι το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το 2027 και νωρίτερα, το προπονητικό κέντρο.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μία νέα εποχή. Σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό είναι ξεκάθαρο. Στελεχώνεται σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Στο πρώτο κομμάτι πήρε την μεγάλη απόφαση να αντικαταστήσει τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας του, τον Ράζβαν Λουτσέσκου και κοιτάει πλέον και τις υποδομές που είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον του συλλόγου. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, σύμβουλος του προέδρου Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με ανάρτησή του έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί ν' ανακόψει την πορεία του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στο νέο σπίτι του Δικεφάλου. Ανέφερε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027, ενώ νωρίτερα, στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν τα έργα στο νέο προπονητικό κέντρο. Επισήμανε ακόμα ότι κανείς δεν πρέπει να δίνει σημασία στα τρολς του διαδικτύου. Αναλυτικά όσα έγραψε ο Παπαμιμίκος:

«Υπάρχουν καλοκαίρια που προετοιμάζουν απλώς μια νέα αγωνιστική περίοδο και άλλα που σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη στιγμή. Με σχέδιο, υπομονή και αυτοπεποίθηση, χτίζουμε τη νέα εποχή. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Χτίζονται με συνέπεια, αποφασιστικότητα και πίστη στον στόχο.

Η σεζόν 2026/27 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει, για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι εκπρόσωποι των εταιρειών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026 θα καταθέσουμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Την ίδια στιγμή εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, -αφού λάβαμε την έγκριση από την ΓΓΑ- καταθέτουμε την αίτηση για την έκδοση άδειας ώστε τον Δεκέμβριο του 2026 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο.

Και βεβαίως μέσα από την συνεργασία των ειδικών του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, με πολύ στοχευμένες κινήσεις, ώστε η ομάδα μας να είναι πανέτοιμη πολύ σύντομα.

Σε κάθε μεγάλη διαδρομή θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αμφισβήτηση, εμπόδια και θόρυβος. Να είναι όμως σίγουροι όλοι, φίλοι, και εχθροί, πως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία που έχει χαραχθεί. Προχωράμε σταθερά, βήμα βήμα, με προσήλωση στον στόχο μας ώστε ο ΠΑΟΚ διατηρώντας αναλλοίωτο το DNA του να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο αθλητικό οργανισμό που θα πρωταγωνιστεί παντού και κυρίως θα αποπνέει υγεία.

Υγ. Μην δίνετε αξία στα “ανώνυμα” trolls που εδώ και 3 μήνες, όλως τυχαίως έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο .

Ας απομονώσουμε την τοξικότητα. Για αυτούς θα μεριμνήσει η δικαιοσύνη.

Εμείς θα λειτουργούμε πάντα με θετική ενέργεια για το καλό της οικογένειας του ΠΑΟΚ μας».