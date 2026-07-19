Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Άρη.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τομ Ντέλε Μπασίρου στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς είχαν συμφωνήσει εδώ κι αρκετό καιρό με τον 27χρονο αμυντικό μέσο και με τη Γουότφορντ, με τον Νιγηριανό να βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και λίγη ώρα ώστε να τελειώσει το τυπικό σκέλος του deal.

Τη Δευτέρα ο Αφρικανός μέσος θα υποβληθεί σε ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και κατόπιν θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Ο Μπασίρου, μάλιστα, αναμένται να βρίσκεται και στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου οι Κιτρινόμαυροι θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας.

Ο Μπασίρου θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας μία συμμετοχή στην πρώτη ομάδα κόντρα στη Λέστερ για το League Cup. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 81 εμφανίσεις, ενώ αγωνίστηκε και στη Ρέντινγκ με 39 συμμετοχές.

Παράλληλα, πέρασε δύο δύσκολες χρονιές λόγω σοβαρών τραυματισμών, καθώς τη σεζόν 2020-21 υπέστη ρήξη χιαστού και την περίοδο 2022-23 ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον αστράγαλο. Ωστόσο, πέρυσι πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν ως δανεικός στην τουρκική Γκεντσλερμπιρλιγκί, καταγράφοντας 30 συμμετοχές