Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη και το Gazzetta γράφει για τους διαφορετικούς αγωνιστικούς ρόλους που είχε στην καριέρα του.

Κρίνοντας από τις δομικές αλλαγές που βιώνει το ποδόσφαιρο στα τελευταία χρόνια, οι προπονητές έχουν πάψει να στέκονται σε θέσεις αλλά εστιάζουν στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών παράλληλα της ικανότητας (ή μη) ανταπόκρισης τους στα τακτικά πλάνα. Για παράδειγμα, αν επικεντρώσει κάποιος στον αγωνιστικό ρόλο του Ντέλε Μπασίρου στην τελευταία του χρονιά στην Γκεντσλερμπιρλιγκί, πιθανότατα, θα συμπεράνει ότι ο Άρης πρόσθεσε στο δυναμικό του έναν αυθεντικό αμυντικό χαφ, το… πατροπαράδοτο «6αρι». Αυτή η άποψη μπορεί να βασιστεί και στα στοιχεία που ξεχωρίζουν μέσα από τις εκτιμήσεις των scout οι οποίοι του απέδωσαν αρκετά καλή βαθμολογία σε τρεις τομείς. Ισορροπία σώματος, ευκινησία και επιτάχυνση παράλληλα της ικανότητάς του στην κοντινή πάσα. Αντιθέτως, τον χαρακτήρισαν «μέτριο» σε οτιδήποτε αφορά κάτι μακρινό (σουτ ή πάσα), όχι ιδιαίτερα αλτικό, αν και πέρυσι βγήκε κερδισμένος στο 70% των εναέριων μονομαχιών. Προφανώς το επίπεδο κάθε Πρωταθλήματος έχει τη σημασία του στις ατομικές επιδόσεις κάθε παίκτη.

Αν πάλι αποφασίσει να «ανοίξει» την καριέρα του θα διαπιστώσει ότι στα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι – από τα οποία αναδείχθηκε – έπαιζε ως κεντρικός ή επιτελικός μέσος. Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 15 τελικές πάσες, μεγαλύτερη αξία έχει όμως ο ρόλος του στο γήπεδο. Τα καθήκοντά του ήταν κυρίως δημιουργικά. Αυτό άρχισε να αλλάζει από την ημέρα που περπάτησε στα επαγγελματικά μονοπάτια με τη φανέλα της Γουότφορντ. Στην τελευταία του χρονιά (2024-25) με τη βρετανική ομάδα έπαιξε αποκλειστικά ως αμυντικός μέσος. Το ίδιο ίσχυσε και πέρυσι στην Τουρκία. Συνολικά έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ρόλο 6αριου ή 8αριου.

Είχαν προηγηθεί οι τρεις τραυματισμοί εκ των οποίων οι δύο ήταν σοβαροί. Στην παρθενική σεζόν του στη Γουότφορντ αγωνίστηκε από… ελάχιστα έως καθόλου. Στο ξεκίνημα της δεύτερης χρονιάς του και με προπονητή τον Βλάνταν Ίβιτς, φάνηκε ότι ήταν στο πλάνο του τεχνικού επιτελείου ή τουλάχιστον, αυτό είχε νιώσει ο ίδιος, αλλά ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός. «Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, δύσκολο από συναισθηματικής άποψης βλέποντας τους άλλους να προπονούνται κι εσύ να μην μπορείς να συμμετέχεις στην προπόνηση», είχε πει. Από εκείνον τον Οκτώβρη του 2020 και τη ρήξη χιαστού έως κι ένα διάστημα 2,5 μηνών (Οκτώβρης 2024 έως τον Δεκέμβρη 2024), έμεινε συνολικά εκτός δράσης 535 ημέρες. Μέτρησε 144 παιχνίδια μετά την επέμβαση στον χιαστό και 81 αγώνες μετά το σοβαρό πρόβλημα στον αστράγαλο το οποίο τον κράτησε εκτός δράσης στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23.

Τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βρετανού (με νιγηριανές ρίζες) και γεννημένου στο Μάντσεστερ μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο, με τη διαφορά ότι έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι του. Αντιθέτως, είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης από τους υπόλοιπους παρόντες όπως οι Ούρος Ράτσιτς, Φρέντρικ Γένσεν και Κώστας Γαλανόπουλος. Η απόκτησή του, ενδεχομένως, να δείχνει ότι οι «κίτρινοι» αφήνουν στην άκρη την υπόθεση του Μανόλη Σιώπη εκτός κι αν υπάρξουν θεαματικές αλλαγές (όχι τόσο) στον Παναθηναϊκό (αλλά κυρίως) στους ίδιους με πώληση ενός εκ των παικτών που έχουν συμβόλαιο. Γιατί ο Ντέλε Μπασίρου δεν αποκτήθηκε με σκοπό να προσφέρει βοήθειες ερχόμενος από τον πάγκο αλλά για να έχει βασικό ρόλο. Με το ίδιο σκεπτικό «έτρεξαν» οι διαδικασίες στην υπόθεση του Μάρτιν Χόνγκλα.