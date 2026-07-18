Μία σημαντική μεταγραφή με τον Τομ Ντέλε Μπασίρου θα ολοκληρώσει μέχρι την Δευτέρα ο Άρης.

Η μεταγραφή του Τομ Ντέλε Μπασίρου στον Άρη είναι στο τελικό της στάδιο.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν συμφωνήσει εδώ κι αρκετό καιρό με τον 27χρονο αμυντικό μέσο και με τη Γουότφορντ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίστηκαν και ο παίκτης θα την Κυριακή αναμένεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Τη Δευτέρα ο Νιγηριανός χαφ θα υποβληθεί σε ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και κατόπιν θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Ο Μπασίρου, μάλιστα, θα βρίσκεται και στην αποστολή που θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου οι Θεσσαλονικείς θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας.

Ο Μπασίρου θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας μία συμμετοχή στην πρώτη ομάδα κόντρα στη Λέστερ για το League Cup. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 81 εμφανίσεις, ενώ αγωνίστηκε και στη Ρέντινγκ με 39 συμμετοχές. Παράλληλα, πέρασε δύο δύσκολες χρονιές λόγω σοβαρών τραυματισμών, καθώς τη σεζόν 2020-21 υπέστη ρήξη χιαστού και την περίοδο 2022-23 ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ωστόσο, πέρυσι πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν ως δανεικός στην τουρκική Γκεντσλερμπιρλιγκί, καταγράφοντας 30 συμμετοχές. Αν και δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2027 με τη Γουότφορντ, ο Άρης κατάφερε να αποσπάσει τελικά τη θετική του απάντηση.

