Στις τάξεις του Ολυμπιακού υπάρχει μία συγκεκριμένη στάση γύρω από το θέμα Στάνιτς και τις πληροφορίες για την μεταγραφή του.

Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον - πειραϊκό - σύλλογο εδώ και μέρες. Από την στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζότα που παίζει πίσω από τον σέντερ φορ δεν υπάρχει θέμα με τον Στάνιτς και ενώ ο Ολυμπιακός αναζητά έναν παίκτη στο Νο8 (οκτάρι και άρα δημιουργικός μέσος).

Σε αυτήν την φάση βέβαια ο Ολυμπιακός εκτός από οκτάρι κινείται και για άλλες προσθήκες. Θα πάρει δεδομένα έναν δεξιό μπακ εκτός από τον Μαφέο και βέβαια είναι να εντάξει στο ρόστερ του και τον ακραίο κυνηγό Ρόκα, όπως έχετε ήδη διαβάσει στο Gazzetta. Ο δε νεαρός Γιοέλ Ρόκα θα αποκτηθεί με ένα ποσό στα 5 εκατ. ευρώ από τη Τζιρόνα.

Τα δεδομένα αυτά φυσικά είναι άσχετα με την όποια ζήτηση έχουν παίκτες του υπάρχοντος δυναμικού και έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του συλλόγου.