Προετοιμασία Ολυμπιακού: Ζότα και Λουίζ τα «παστέλωναν» το ένα πίσω από άλλο
Γκολ δεν έβαλαν μόνο οι Ταρέμι και Μασούρας στις ασκήσεις αλλά και στο οικογενειακό δίτερμα της ομάδας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Δίχτυα βρήκαν και μάλιστα για τα καλά και ο Ζότα Σίλβα αλλά και ο Αντρέ Λουίζ.
Μάλιστα στη... σούμα φάνηκαν να είναι οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ. Σε κάποια φάση έβαζαν back to back γκολ (ο ένας μετά τον άλλον δηλαδή). Ο Ζότα Σίλβα γενικότερα δείχνει μία εικόνα απόλυτα έτοιμου παίκτη στο να βοηθήσει με το... καλημέρα δημιουργικά αλλά και επιθετικά και δεν ήταν μόνο το χατ τρικ του φυσικά.
Ο Λουίζ όμως είναι άλλη ιστορία. Ένας παίκτης που πέρυσι και δεν έπαιξε τόσα ματς στον Ολυμπιακό και δεν φάνηκε αγωνιστικά. Ο Βραζιλιάνος έχει πλέον φοβερά πατήματα αλλά και πολύ καλά τελειώματα σε επίπεδο προπονήσεων και σίγουρα πολύ καλύτερα από αυτά στο πρώτο του διάστημα στον Ολυμπιακό. Ο δυό τους έκλεψαν την παρασταση με τα τόσα γκολ που έβαλαν.
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