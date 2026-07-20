Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην κλήρωση με αντίπαλο τη Ναϊμέχεν. Αποστολή στην Ολλανδία Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο «Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς την Τρίτη 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ένας αντίπαλος στα μέτρα του Ολυμπιακού, ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο σχόλιό του για την κλήρωση, τόνισε το αυτονόητο, ότι θα χρειαστεί προσοχή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ: «Η Ναϊμέχεν είναι μία ολλανδική ομάδα, που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της.

Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Όμως είναι αλήθεια πως κι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με ολλανδικές ομάδες. Το σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους (σ.σ. Αντβέρπ στις 24 Ιουλίου κι Αλκμάαρ στις 25 του μήνα).

Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες».

🔴⚪🗣️ Δείτε τις δηλώσεις του κ. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Olympiacos TV, μετά την κλήρωση του UEFA Champions League. / See what Mr. José Luis Mendilibar had to say on Olympiacos TV after the @ChampionsLeague draw.#Olympiacos #UCL pic.twitter.com/Rk1aabRUSJ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2026



