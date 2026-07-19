Ο αριστερός μπακ Όσο που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε ως αλλαγή στο φιλικό της Σεβίλλης με την Κρακοβία κι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα!

Κακή στιγμή για τον Όσο. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλλης, ο οποίος απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό μπήκε αλλαγή στο 68' στο φιλικό παιχνίδι της ομάδας της Ανδαλουσίας με την πολωνική Κρακοβία.

Ο Όσο στο 84' κι ενώ το σκορ ήταν 1-0 για τους Πολωνούς, σε ένα ματς που έγινε σε κακές καιρικές συνθήκες (το γήπεδο από τη βροχή είχε γίνει... λίμνη) αποβλήθηκε, διότι πέταξε τη μπάλα στον πρώτο βοηθό! Το παιχνίδι αν και φιλικό είχε ένταση και υπήρξε και σύρραξη μεταξύ των παικτών στο τέλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «eldesmarque.com»: Η πιθανή τελευταία εμφάνιση του Όσο για τη Σεβίλλη θα αμαυρωθεί από μια ανεξήγητη απώλεια ψυχραιμίας από τον ακραίο αμυντικό, ο οποίος αποβλήθηκε μετά από λίγα μόλις λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός αμυντικός, με τον Ολυμπιακό να πιέζει σθεναρά για την υπογραφή του, δέχθηκε κόκκινη κάρτα, αφού κλώτσησε την μπάλα προς τον βοηθό διαιτητή.

Φαινόταν, μετά την πρόοδο με τον Χούλιο Ντίαζ και τις τελευταίες πληροφορίες για την πιθανή αποχώρησή του από τον σύλλογο, ότι ο Όσο θα μπορούσε να παραμείνει στον πάγκο σήμερα, αλλά ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα, παρά την αξιοθρήνητη κατάσταση του γηπέδου και τον κίνδυνο τραυματισμού, αποφάσισε να του προσφέρει λίγα λεπτά συμμετοχής».

Eξτρέμ ο Όσο

Ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, μάλιστα, δεν έπαιξε στη φυσική του θέση, αλλά πιο μπροστά σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Στο ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας αναφέρεται για την εικόνα του Όσο: «Με τον Πεδρόσα στη θέση του ακραίου αμυντικού, ο Όσο μετακινήθηκε στη θέση του εξτρέμ και μπήκε στο παιχνίδι με μια γνήσια επιθυμία να βοηθήσει την ομάδα του. Έκανε μερικές κούρσες στα πλάγια και προσπάθησε να στείλει μερικές μπάλες στην περιοχή, αλλά καθώς τα λεπτά περνούσαν και η ένταση του αγώνα μεγάλωνε, αποχώρησε από το παιχνίδι.

Ο Όσο προσπαθούσε να φύγει από το δικό του μισό, ενώ δύο αντίπαλοι τον πίεζαν. Θεώρησε ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ, αλλά ούτε ο βοηθός διαιτητή ούτε ο διαιτητής το καταλόγισαν.

Σε έναν αγώνα που αμαυρώθηκε από τη διαιτησία, ο Όσο εξερράγη και πέταξε την μπάλα στον επόπτη γραμμών, συνειδητοποιώντας γρήγορα το λάθος του και περπατώντας σχεδόν προς τους πάγκους χωρίς να κοιτάξει τον διαιτητή, γνωρίζοντας ότι θα δεχόταν κόκκινη κάρτα.

Ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα, από τον πάγκο, αναγνώρισε το λάθος του Όσο, αλλά υπενθύμισε στον διαιτητή ότι ένας παίκτης της Κρακοβίας έπρεπε να είχε αποβληθεί νωρίτερα, κάτι που θα γινόταν και με τον ακραίο αμυντικό, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή ότι είχε κάνει λάθος με την αντίδρασή του.

Δεν γνωρίζουμε αν ο Όσο θα παίξει ξανά για τη Σεβίλλη, αλλά αν όχι, η τελευταία του εμφάνιση ως παίκτης της Σεβίλλης θα σημαδευτεί από μια ανεξήγητη απώλεια ψυχραιμίας ενόψει μιας αμφισβητήσιμης διαιτητικής απόδοσης».

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