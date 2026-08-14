Μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν... λοκάρει πάνω στο όνομα του Σαντιάγκο Έσε, του Αργεντινού χαφ σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Πίτερ Ο' Ρουρκ και άλλες αγγλικές πηγές ο Σαντιάγκο Έσε όχι μόνο παρακολουθείται από αρκετές ομάδες της Premier League αλλά υπάρχουν και σύλλογοι έτοιμοι να κάνουν προτάσεις. Ο λόγος για τις Γιουβέντους, Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ. Ο Έσε φυσικά είναι βασικό αγωνιστικό γρανάζι του Ολυμπιακού και κοστολογείται ιδιαίτερα υψηλά. Και φυσικά έχουν γίνει κρούσεις από το εξωτερικό που έχουν απορριφθεί από τους Πειραιώτες.

