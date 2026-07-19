Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό, αγωνιστικά και μεταγραφικά.

Θα μπορούσε εύκολα να τελειώσει ισόπαλο το χθεσινό φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Ακόμη και να κερδίσει οριακά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, όπως κέρδισε ο Άγιαξ με γκολ στο 80ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες είχαν περίπου ίδιες ευκαιρίες, απλά οι Ολλανδοί αξιοποίησαν μία δική τους, με τη βοήθεια της τύχης, καθώς στο σουτ η μπάλα κόντραρε στον Μαφέο (η, τον Κουτσίδη) και πήγε στο παραθυράκι. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι γηπεδούχοι έκαναν ένα πιο όμορφο παιχνίδι, καθώς κυκλοφορούσαν συνήθως πολύ καλύτερα την μπάλα, σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που έπαιξαν καθαρά το άμεσο ποδόσφαιρο του προπονητή τους.

Το ένα θέμα για τον Μεντιλίμπαρ ήταν ασφαλώς η μη αξιοποίηση καμίας εκ των αρκετών ευκαιριών της ομάδας του. Πραγματικά δεν θυμάμαι κανένα καλό τελείωμα παίκτη του Ολυμπιακού σε ολόκληρο το 90λεπτο! Δυστυχώς ό,τι βλέπαμε συνήθως πέρυσι.

Το άλλο θέμα για τον προπονητή φαντάζομαι ότι είναι οι ευκαιρίες που τρώει ο Ολυμπιακός συνεχώς από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του. Και όταν παίζει ο 17χρονος Σιώζος, να το καταλάβουμε. Αλλά εδώ γίνεται κι όταν παίζει ο 29χρονος Μαφέο. Ειδικά χθες, τι να λέμε, τον πλαγιοκοπούσαν από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Δεν βοήθησε που δεν βοήθησε ποτέ ο Ρόντινεϊ (έστω μία φορά να κόψει, για δείγμα), ήταν κι ο Μαφέο όπως ήταν κι έγινε πολύ προβληματικό το πράγμα. Σέντρες και τελικές διαδέχονταν η μία την άλλη. Κάπου ήταν εκνευριστικό, θα έλεγα!

Έκανε τρεις-τέσσερις καλές άμυνες ο Μαφέο, αλλά γενικά δεν ήταν εικόνα βασικού δεξιού μπακ του Ολυμπιακού και θα πρέπει να συνέλθει, γρήγορα. Καλά, επιθετικά, ούτε καν να βοηθήσει. Στη δε φάση του γκολ, έκανε αντεπίθεση ο Άγιαξ κι ο Μαφέο ήταν τόσο πίσω στην άμυνα που κάλυπτε όλους τους επιθετικούς της ολλανδικής ομάδας! Με το περίεργο να ήταν τι; Ότι μετά το γκολ, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξαφνικά ο Ισπανός μπακ λες και ξύπνησε, λες και κατάλαβε την ευθύνη του στη φάση, και βγήκε μπροστά πολύ καλά σε τρεις περιπτώσεις, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ σε όλο το ματς. Κάτι, πάντως, που δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει (και) σε αυτό το κομμάτι.

Αν, πάντως, συνεχίσει έτσι, βλέπω κάνα Ρέτσο να παίζει δεξί μπακ στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, με δεξί στόπερ τον Σμάϊλοβιτς, που δικαιώνει την αρχική μας εκτίμηση. Με το που τον πρωτοείδαμε, αμέσως είπαμε ότι αυτός είναι καλός σέντερ μπακ. Με μειονέκτημα ότι δεν είναι γρήγορος (εκτέθηκε σε μία στιγμή που βγήκε πλάγια και λίγο ψηλά)-αλλά μάλλον αν ήταν και πιο γρήγορος δεν θα κόστιζε 5 εκ. Ευρώ και κατ΄ επέκταση δεν θα τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Ο Σουηδός καθάριζε σέντρες ψηλά και χαμηλά, πιο δύσκολες και πιο εύκολες. Ήταν δυνατός και νικητής στις μάχες. Έκοβε. Αλλά και περνούσε καλές 40άρες μπαλιές στην επίθεση.

Με τον Πιρόλα ο Σμάϊλοβιτς έφτιαξε ένα καλό αμυντικό δίδυμο. Ο Ιταλός ανέβασε επιτέλους στροφές κι έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στην προετοιμασία. Ήταν αρκετά κοντά στον…κανονικό Πιρόλα, με πολύ καλές επεμβάσεις-αποκορύφωμα δύο σωτήρια τάκλιν κι ένα τρίτο επικίνδυνο σουτ που μπλόκαρε. Ο Κάρμο για να τον ξεπεράσει στην ιεραρχία της θέσης του αριστερού στόπερ πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ περισσότερο.

Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός είχε σαφώς λιγότερα προβλήματα με τον Μπρούνο σε δύο περιπτώσεις να βγάζει καλές άμυνες σε κρίσιμες στιγμές. Βγήκε και μπροστά, αλλά οι σέντρες του δεν ήταν επιτυχείς. Κι έχει το μειονέκτημα να αφήνει τον εξτρέμ να σουτάρει, μαρκάροντας από μακριά.

Σίγουρα βοήθησε στο να μείνει ως το 80’ το μηδέν κι ο Πόποβιτς, που ήταν θετικός κάτω από τα δοκάρια σε πέντε τελικές, έστω κι αν δεν ήταν κανένα σουτ πολύ δύσκολο, ενώ έβγαλε και μία επικίνδυνη χαμηλή σέντρα. Στο δοκάρι είχε την τύχη του καλού γκολκίπερ (νομίζω ότι η τοποθέτηση του δεν ήταν η καλύτερη) και στο γκολ ήταν μάλλον αδύνατο να αντιδράσει-και στις δύο περιπτώσεις έμεινε ακίνητος. Δεν έτυχε να τον δούμε να κάνει έξοδο στον αέρα, ούτε γενικά μακριά από την εστία του. Γενικά το πρώτο δείγμα του το λες καλό.

Ο Ρόκα έπαιξε λίγο, αλλά σε αυτά τα 15 λεπτά είχε δραστηριότητα. Και λάθη και κερδισμένο φάουλ σε καλή θέση και μία ευκαιρία να ισοφαρίσει με σουτ από κοντά, που θα μπορούσε να ήταν καλύτερο κι όχι αυτό που έκανε και τον κόντραρε ένας αμυντικός.

Άσχετο: Λόγω μίας ενόχλησης έγινε αλλαγή ο Σμάϊλοβιτς, αλλά ευτυχώς δεν μοιάζει κάτι σοβαρό, περισσότερο είναι από την κούραση της προετοιμασίας. Καλό αυτό, διότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο κιόλας φιλικό έχασε (για τρία φιλικά τουλάχιστον) τους Ρέτσο και Μουζακίτη. Και στο δεύτερο φιλικό έχασε (για όλα τα υπόλοιπα φιλικά) τον Κλέϊτον. Και στο τρίτο φιλικό έχασε (για όλα τα υπόλοιπα φιλικά) τον Σιπιόνι!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στην Ισπανία ακούγονται νέα ονόματα για τον Ολυμπιακό.

Το ένα ο Φραν Μπελτράν, κεντρικός χαφ της Τζιρόνα, από την οποία οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον Ρόκα. Με τη διαφορά ότι τον 27χρονο Ισπανό ο Ολυμπιακός δεν είναι ανάγκη να τον διαπραγματευθεί με την ομάδα του, στην οποία υπέγραψε μόλις τον Ιανουάριο από τη Θέλτα. Πολύ απλά γιατί η Τζιρόνα έπεσε κι ο Μπελτράν (1μ65) έχει ρήτρα αποχώρησης με μόλις ένα εκ. Ευρώ. Εξ ου και τον Μαδριλένο άσο βλέπουν ως ξερολούκουμο η Ράγιο κι η Χετάφε, ομάδες της Μαδρίτης. Πρόκειται για 8άρι που στη Θέλτα ήταν βασικός για 7,5 χρόνια, φτάνοντας να παίξει στην Εθνική Ισπανίας το 2021.

Το άλλο είναι ο Εντού Εξπόζιτο, κεντρικός χαφ της Εσπανιόλ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 χωρίς προς το παρόν να έχει κάνει επέκταση. Τον 30χρονο Ισπανό ο Μεντιλίμπαρ είχε δύο χρόνια, από το καλοκαίρι του 2019 έως το καλοκαίρι του 2021, βασικό στην Έϊμπαρ. Ο Εξπόζιτο (1μ78) σε αντίθεση με τον Μπελτράν είναι χαφ που καταγράφει «νούμερα». Ο Καταλανός έχει στην καριέρα του στην Ισπανία 20 γκολ και 30 ασίστ. Και οι δύο έχουν τον ίδιο μάνατζερ!

Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός κινείται για να κλείσει όσο πιο άμεσα μπορεί τον Γερμανό γκολκίπερ Ορτέγα, τον αριστερό μπακ Όσο από τη Σεβίλλη (με τον Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέϊτ η, στο Μεξικό) και τον δεξιό μπακ Σάλιακα, με τον τελευταίο να είναι πλέον πολύ κοντά. Χαφ Κροάτη δεν βλέπω.

Για το γήπεδο όλα πάνε καλά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😂