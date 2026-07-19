Όσο - Ολυμπιακός: Ανέβασαν την προσφορά τους οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με τους Ισπανούς
Ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε βελτιωμένη προσφορά για τον Όσο της Σεβίλλη και πιέζει για να κλείσει. Ο 23χρονος αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο με τους Ανδαλουσιάνους μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Σεβίλλης και του Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν γίνει εντονότερες τις τελευταίες ώρες κι έτσι όλες οι πλευρές δείχνουν αισιόδοξες πως σύντομα θα επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία.
Οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν νέα βελτιωμένη πρόταση, μετά τα έξι εκατ. ευρώ που είχαν προσφέρει αρχικά. Μπορεί ακόμη το νέο νούμερο να μην έχει γίνει γνωστό και να απέχει αρκετά από τα 20 εκατ. ευρώ της ρήτρας, ωστόσο φαίνεται πως είναι ένα ποσό που ικανοποιεί τους ανθρώπους των Ανδαλουσιάνων.
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