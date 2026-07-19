Ο Κωνσταντίνος Λάμψιας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Κηφισιά και θα αποτελέσει για ακόμα μια σεζόν συμπληρωματική λύση στο ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο.

Όπως έχουμε αναφέρει, η Κηφισιά έχει κλείσει το δεξί άκρο της άμυνας της με τον Τιάγκο Μάνσο και τον Κώστα Αποστολάκη, όμως θα υπάρχει και μια συμπληρωματική λύση από πίσω τους. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Λάμψια, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Ανάλογο ρόλο είχε και την περασμένη σεζόν ο 23χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος έκανε μία εμφάνιση στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ βρέθηκε στην αποστολή σε άλλα επτά παιχνίδια, δίχως να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Λάμψια. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».