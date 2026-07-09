Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου δεξιού μπακ, Τιάγκο Μάνσο.

Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς είναι με κάθε επισημότητα ο Τιάγκο Μάνσο. Όπως είχαμε αναφέρει ο Πορτογάλος δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα και αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε το συμβόλαιο του με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Με τον 26χρονο αμυντικό η Κηφισιά έφτασε τις επτά μεταγραφές μέχρι στιγμής και κλείδωσε το δεξί άκρο της άμυνας, για το οποίο έχει ήδη αποκτηθεί και ο Αποστολάκης.

Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει ανάλογη συνέχεια, καθώς ο σύλλογος της Αττικής κινείται στην αγορά για αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ και φορ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Tiago Miguel da Silva Manso, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 13 Δεκεμβρίου 1999 στην Πορτογαλία, ο Tiago Miguel da Silva Manso ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από την Ακαδημία της Foot 21, πριν μετακομίσει στα τμήματα υποδομής της CF Os Belenenses.

Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Real SC και της SU Sintrense, πριν πάρει μεταγραφή για την Estoril Praia (50 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ), στην οποία έμεινε για δύο χρόνια, κατακτώντας ισάριθμες φορές τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κ23 της Πορτογαλίας.

Το 2022/23 βρέθηκε στην CD Trofense (35 συμμετοχές), ενώ το 2023/24 επέστρεψε στη CF Os Belenenses, με την οποία είχε 30 συμμετοχές.

Την τελευταία διετία αποτέλεσε βασικό στέλεχος της CD Tondela, καταγράφοντας 64 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ. Με τον πορτογαλικό σύλλογο πανηγύρισε μάλιστα την κατάκτηση του τίτλου στη Liga Portugal 2 το 2025, όντας εκ των αρχηγών της ομάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Κηφισιάς και του ευχόμαστε υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία!