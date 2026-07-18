Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αποστόλη Χριστόπουλος έως το καλοκαίρι του 2029.

Όπως είχαμε αναφέρει, στο πλάνο της Κηφισιάς είναι να στηρίξει νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και σε αυτό το πλαίσιο «έδεσε» τόσο τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, όσο και τον Μιχάλη Πατήρα, ενώ ανάλογη είναι και η περίπτωση του Αποστόλη Χριστόπουλου.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε πως ο 26χρονος επιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Σεμπάστιαν Λέτο υπολογίζει για την κορυφή της επίθεσης τόσο στον Χριστόπουλο όσο και στον Δημήτρη Θεοδωρίδη, ενώ στο μεταγραφικό πλάνο είναι να αποκτηθεί κι ένας πιο... έτοιμος επιθετικός.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Απόστολο Χριστόπουλο έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Απόστολος Χριστόπουλος εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας σταθερό κομμάτι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Η περσινή αγωνιστική περίοδος ήταν η καλύτερη της καριέρας του, με 26 συμμετοχές και 3 γκολ σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!».

Τέλος από την Κηφισιά ο Τσιλιγκίρης

Από εκεί και πέρα, νωρίτερα η Κηφισιά ανακοίνωσε την τελευταία αποχώρηση από το ρόστερ της περασμένης σεζόν, καθώς αποχαιρέτησε τον Απόστολο Τσιλιγγίρη. Ο Έλληνας κίπερ αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο λόγω του τραυματισμού του Φίλιππου Ρόμπερτς κι έκανε μια (εντυπωσιακή) εμφάνιση στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Θυμίζουμε πως εκτός του Μόιζες Ραμίρεζ που δεσμεύεται με συμβόλαιο η Κηφισιά απέκτησε τόσο τον... γνώριμο Αναγνωστόπουλο, όσο και τον νεαρό Σταμέλλο.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Απόστολο Τσιλιγγίρη. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.