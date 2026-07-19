Οι φίλοι του Παναθηναϊκού άμεσα θα εξαντλήσουν τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάκσι.

Η είδηση θα ήταν να μην υπήρχε sold out. Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάκσι, απ' αυτά που προμηθεύτηκε ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι, ούτως ή άλλως, πήραν μόλις 230 εισιτήρια, αφού το Paks Stadion έχει χωρητικότητα 6.100 εισιτήρια. Έχουν μείνει λίγα κι αυτά μέχρι αύριο Δευτέρα αναμένεται να έχουν βρει κατόχους.

Το παιχνίδι για τον β' προκριματικό γύρο στις 23 του μήνα, να θυμίσουμε ότι θα ξεκινήσει στις 21:00.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα που δηλώθηκε για τα δύο ματς με τους Ούγγρους, στην οποία θα μπει και ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν όταν υπογράψει και θα είναι η μία εκ των δύο αλλαγών που έχει δικαίωμα να κάνει ο Παναθηναϊκός, βρίσκονται οι εξής παίκτες:

Στη λίστα Α 23 ποδοσφαιριστές:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Στη λίστα Β μπήκαν οι εξής: Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτοντας.