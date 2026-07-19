Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Καλάμπρια για ενάμιση μήνα, ένα διάστημα στο οποίο έχει αρκετά σημαντικά παιχνίδια.

Η είδηση του τραυματισμού του Ντάβιντε Καλάμπρια επισκιάστηκε ως ένα βαθμό τη μέρα που έχει γνωστή, καθ' ότι συνέπεσε με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του συμπαίκτη του και αρχηγού της ομάδας, Ίνγκι Ίνγκασον.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ είχε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και γι' αυτό δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη προκειμένου να ξεκουραστεί και να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο και κάπως έτσι θα αναγκαστεί να παροπλιστεί για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Αυτό σημαίνει πως εκείνος δεν θα χάσει απλώς τα δύο ματς με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά κι εκείνα του τρίτου γύρου και των Play Offs, αν οι «πράσινοι» κατορθώσουν να φτάσουν ως εκεί.

Παράλληλα, θα απουσιάσει και από τα πρώτα ματς του πρωταθλήματος, αφού δεν προλαβαίνει τα ματς με Κηφισιά εντός και Λεβαδειακός τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά και το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ την 3η. Πιθανότατα θα δώσει το «παρών» σε κείνο της 4ης εντός έδρας με τον Παναιτωλικό.

Σε όλα αυτά τα παιχνίδια, το «τριφύλλι» θα πορευθεί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα κι αν χρειαστεί, θα γίνει και κάποια αλχημεία, ώστε να καλυφθεί εσωτερικά η ανάγκη αυτή που δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο διάστημα.

Τα παιχνίδια που χάνει ο Καλάμπρια