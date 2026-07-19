Παναθηναϊκός: Τα ματς που θα χάσει ο Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

Παναθηναϊκός: Τα ματς που θα χάσει ο Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Τα ματς που θα χάσει ο Καλάμπρια μετά τον τραυματισμό του

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τον Καλάμπρια για ενάμιση μήνα, ένα διάστημα στο οποίο έχει αρκετά σημαντικά παιχνίδια.

Η είδηση του τραυματισμού του Ντάβιντε Καλάμπρια επισκιάστηκε ως ένα βαθμό τη μέρα που έχει γνωστή, καθ' ότι συνέπεσε με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του συμπαίκτη του και αρχηγού της ομάδας, Ίνγκι Ίνγκασον.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ είχε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και γι' αυτό δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη προκειμένου να ξεκουραστεί και να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο στο γόνατο και κάπως έτσι θα αναγκαστεί να παροπλιστεί για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Συνεχίζεται η προετοιμασία ενόψει Πάκσι - Θεραπεία για Καλάμπρια και Ίνγκασον
image

Αυτό σημαίνει πως εκείνος δεν θα χάσει απλώς τα δύο ματς με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά κι εκείνα του τρίτου γύρου και των Play Offs, αν οι «πράσινοι» κατορθώσουν να φτάσουν ως εκεί.

 

Παράλληλα, θα απουσιάσει και από τα πρώτα ματς του πρωταθλήματος, αφού δεν προλαβαίνει τα ματς με Κηφισιά εντός και Λεβαδειακός τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αλλά και το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ την 3η. Πιθανότατα θα δώσει το «παρών» σε κείνο της 4ης εντός έδρας με τον Παναιτωλικό.

Σε όλα αυτά τα παιχνίδια, το «τριφύλλι» θα πορευθεί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα κι αν χρειαστεί, θα γίνει και κάποια αλχημεία, ώστε να καλυφθεί εσωτερικά η ανάγκη αυτή που δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο διάστημα.

Τα παιχνίδια που χάνει ο Καλάμπρια

  • Πάκσι - Παναθηναϊκός (23/07)

  • Παναθηναϊκός - Πάκσι (30/07)

  • 1ο ματς τρίτου προκριματικού Conference League (06/08)

  • 2ο ματς τρίτου προκριμαιτκού Conference League (13/08)

  • 1ο ματς Play Offs Conference League (20/08)

  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά (22-23/08)

  • 2ο ματς Play Offs Conference League (27/08)

  • Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός(29-30/08)

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (05-06/09)

@Photo credits: eurokinissi, ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα