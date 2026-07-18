Στην Αθήνα προσγειώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και την Κυριακή θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θ' ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ, τα βρήκαν και με την Σαμσουνσπόρ και πλέον ο παίκτης ήρθε στην Ελλάδα για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Δανού τεχνικού Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν προβλέπεται να περάσει αύριο το πρωί στις 9:00 τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στο Υγεία. Στη συνέχεια θα μεταβεί για εργομετρικά στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» και κατόπιν θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιό του με το τριφύλλι και θ' ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

Όπως έχουμε αναφέρει, ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα για να υπάρξει deal με τον έμπειρο Ολλανδό αμυντικό, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Γιάννη Αλαφούζο να δίνει λύσεις με τις γνωριμίες του στη γείτονα χώρα. Προχώρησε επίσης σε οικονομική υπέρβαση, ενώ ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης κρατούσε... ζεστό τον παίκτη όλο αυτό το διάστημα και τον είχε μετατρέψει στον απόλυτο σύμμαχο του Παναθηναϊκού.

Το τριφύλλι να θυμίσουμε ότι συμφώνησε να πληρώσει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, με το deal να προβλέπει και μπόνους που μπορούν να φτάσουν το 1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον 27χρονο παίκτη ετησίως θα έχει αποδοχές περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ. Θα δηλωθεί, μάλιστα, στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι η μία από τις δύο αλλαγές που δικαιούνται να κάνουν οι πράσινοι μέχρι και 24 ώρες πριν από τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι (23/07).

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