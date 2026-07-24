Με επίσημη ανάρτηση στο Instagram, ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσε πως κατέληξε σε συμφωνία με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούριτσιτς.

Γίνεται κάτοικος Λευκωσίας για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ ο Τζούριτσιτς! Με ανάρτηση στο Instagram ο κυπριακός σύλλογος επιβεβαίωσε πως ήρθε σε κατ' αρχήν προφορική συμφωνία με τον Σέρβο, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο «Νησί της Αφροδίτης».

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός πρόκειται να μεταβεί άμεσα στην Ολλανδία, όπου η ομάδα της Κύπρου διανύει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί, θα περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε κατ' ευχήν, θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Καταρχήν συμφωνία με Filip Duricic.



Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή Filip Duricic. Ο Filip Duricic (30/01/1992) αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Heerenveen, Benfica, Mainz 05, Southampton, Anderlecht, Sampdoria, Sassuolo και Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 450 επίσημες συμμετοχές, με απολογισμό 66 γκολ και 63 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, κατέγραψε περισσότερες από 40 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας.



Ο Filip Duricic θα συναντήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία εκεί όπου θα περάσει απο? τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση επιτυχίας θα ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία».