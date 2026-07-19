Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στην Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του 27χρονου χαφ Κινγκς Κάνγκουα.

Η ΑΕΚ μετά την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι κινείται στη μεταγραφική αγορά για την αντικατάσταση του και η περίπτωση που φαίνεται να προκρίνεται από τη λίστα του Χαβιέρ Ριμπάλτα είναι ο Κινγκς Κάνγκουα! Από το Ισραήλ αποκάλυψαν πως οι πρωταθλητές έχουν κάνει πρόταση στην Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του.

Πρόκειται γαι 27χρονο δεξιοπόδαρο χαφ από την Ζάμπια, ύψους 1,70μ., ο οποίος είναι 43 φορές διεθνής (7 γκολ). Αγωνίζεται κυρίως στο «8», όμως έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται τόσο στο «10» όσο και ως δεξί χαφ.

Στο Δικέφαλο είχαν ξεχωρίζει τον βραχύσωμο μέσο από τα περσινά ματς με τους Ισραηλινούς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του. Το συμβόλαιο του με τη Χάποελ έχει ισχύ έως το 2028.

«Η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα με 8 εκ. και σύμφωνα με πηγές σημαντικό μέρος του ποσού που έλαβε προσφέρθηκε για τον Κανγκούα», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Θυμίζουμε πως για τη μεσαία γραμμή η Ένωση αγόρασε τον Κάαν Κάιρινεν και ψάχνει τον διάδοχο του Ορμπελίν Πινέδα για να έχει μαζί με τον Ραζβάν Μαρίν και τον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο τέσσερις λύσεις πρώτης γραμμής για τα χαφ, με τον Χακίμ Σαχαμπό να είναι από πίσω τους.