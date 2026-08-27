Γιόβιτς: «Μαγική νύχτα και μεγάλη πρόκριση, πρέπει να υπερασπιστούμε το πρωτάθλημα»
Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ΑΕΚ στο μεγαλειώδη θρίαμβο επί της Λέφσκι Σόφιας. Ο Σέρβος επιθετικός άνοιξε το δρόμο για τη νίκη με το γρήγορο γκολ του και κέρδισε το πέναλτι που προήλθε το τελικό 4-0.
Ο σταρ του Δικεφάλου μίλησε γι' αυτήν την ξεχωριστή βραδιά και στάθηκε στο στόχο της υπεράσπισης του πρωταθλήματος.
Οι δηλώσεις του Λούκα Γιόβιτς
«Μια μαγική νύχτα, μια μεγάλη πρόκριση για την ΑΕΚ. Καταφέραμε και κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και τώρα πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Η ΑΕΚ συνεχίζει!
Θα παλέψουμε κάθε παιχνίδι στη League Phase του Champions League. θα παίξουμε γενναία. Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε».
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