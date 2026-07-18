Όπως αναμενόταν, ΑΕΚ και Μοντερέι ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα στους Μεξικάνους.

Ήταν δεδομένο και πλέον είναι επίσημο. ΑΕΚ και Μοντερέι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα, από την στιγμή που οι Μεξικάνοι ενεργοποίησαν τη σχετική ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στον τελευταίο χρόνο του 30χρονου χαφ με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

O διεθνής μέσος έπειτα από μια τετραετία με 174 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος επιστρέφει στην πατρίδα του, με ηγεμονικό συμβόλαιο με απολαβές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και επανασυνδέται με τον Ματίας Αλμέιδα.

Στο διάστημα παρουσίας του στα ελληνικά γήπεδα ο βραχύσωμος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε εκ των κορυφαίων χαφ του πρωταθλήματος, αν όχι τον κορυφαίο, όντας πρωταγωνιστής στα δυο πρωταθλήματα που πανηγύρισε η Ένωση μετά την επιστροφή της στη Νέα Φιλάδέλφεια.

Στην ΑΕΚ έχει γίνει ήδη προεργασία για την επόμενη ημέρα και την αντικατάσταση του Πινέδα, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα...

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, έπειτα από την εκπλήρωσης της προβλεπόμενης ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, από τη μεξικανική ομάδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 και φόρεσε τη φανέλα της σε 174 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 φορές και δίνοντας 17 ασίστ. Με την ομάδα μας κατέκτησε το Νταμπλ το 2023 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2026.

Ευχαριστούμε τον Ορμπελίν Πινέδα για την προσφορά του στην ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια της παρουσίας του κοντά μας και του ευχόμαστε υγεία και κάθε καλό στη συνέχεια».