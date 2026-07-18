Πινέδα: «Στην ΑΕΚ πραγματοποίησα ένα όνειρο για το οποίο πάλευα, ήταν σπίτι μου»

Συγκλονιστικός Ορμπελίν Πινέδα στο «αντίο» του στην ΑΕΚ μετά την ανακοίνωση της παραχώρησής του στη Μοντερέι.

Η Μοντερέι πλήρωσε τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ και ο Ορμπελίν Πινέδα μετά από τέσσερα χρόνια αποχαιρέτησε την Ένωση, με τους Ραγιάδος να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τους κιτρινόμαυρους.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ συνοδευόταν και από ένα συγκλονιστικό μήνυμα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και με συγκινητικό τρόπο ανέφερε πώς η ΑΕΚ τον σημάδεψε την τετραετία που φόρεσε τη φανέλα της, ευχαριστώντας όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε στην ομάδα, τον Μάριο Ηλιόπουλο, αλλά και τους φίλους της Ένωσης.

«Η ΑΕΚ δεν ήταν απλώς η ομάδα στην οποία έπαιξα στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν το μέρος όπου ένα παιδί από το Μεξικό πραγματοποίησε το όνειρο για το οποίο πάλεψε τόσο πολύ. Ήταν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου, ένα μέρος όπου μεγάλωσα, όπου ήμουν ευτυχισμένος και όπου γνώρισα ανθρώπους που θα σημαδέψουν τη ζωή μου για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πινέδα στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ σε ένα μακροσκελές μήνυμα - αντίο.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Μεξικανός διεθνής μέσος δήλωσε στο aekfc.gr:

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω μόνο μία λέξη: ευχαριστώ.

Όταν πήρα την απόφαση να φύγω από το Μεξικό, το έκανα με ένα πολύ ξεκάθαρο όνειρο στην καρδιά μου: να παίξω ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Άφηνα πίσω την οικογένειά μου, την πατρίδα μου και πολλές από τις ανέσεις της ζωής μου για να κυνηγήσω ένα όνειρο που με συνόδευε από παιδί. Σήμερα μπορώ να πω, με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ότι αυτό το όνειρο το βρήκα εδώ, στην ΑΕΚ. Αυτός ο σύλλογος μου άνοιξε τις πόρτες του, πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της καριέρας και της ζωής μου.

Σήμερα ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω, και δεν θα σας κρύψω ότι δεν είναι εύκολο.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα ένιωσα την αγάπη μιας πραγματικά ξεχωριστής εξέδρας. Από τη στιγμή που ήρθα, με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς, σαν να είχα γεννηθεί εδώ. Το πάθος σας, η αφοσίωσή σας και ο τρόπος με τον οποίο ζείτε κάθε αγώνα κάνουν αυτόν τον σύλλογο μοναδικό. Στις στιγμές της χαράς πανηγυρίσαμε μαζί και στις δύσκολες στιγμές δεν σταματήσατε ποτέ να με στηρίζετε. Το να ακούω τα συνθήματά σας, να νιώθω την ενέργειά σας και να υπερασπίζομαι αυτά τα χρώματα μπροστά σας ήταν ένα προνόμιο που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου. Σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις πόρτες της πόλης σας, του συλλόγου σας και της καρδιάς σας. Θα έχετε πάντα μια ξεχωριστή θέση στη δική μου.

Στους συμπαίκτες μου, σας ευχαριστώ για πολύ περισσότερα από το ότι μοιραστήκαμε τα αποδυτήρια. Σας ευχαριστώ που με υποδεχθήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη ημέρα, που με κάνατε να νιώσω μέλος μιας οικογένειας, για κάθε προπόνηση, κάθε ταξίδι, κάθε συζήτηση και κάθε μάχη μέσα στο γήπεδο. Ζήσαμε χαρές, δύσκολες στιγμές, τίτλους, θυσίες και εμπειρίες που μας ένωσαν για πάντα. Φεύγω περήφανος που μοιράστηκα αυτή τη διαδρομή με μια ομάδα σπουδαίων ποδοσφαιριστών, αλλά πάνω απ' όλα σπουδαίων ανθρώπων. Παίρνω μαζί μου φιλίες και αναμνήσεις που ξέρω ότι θα με συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο και κάθε προπονητή με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, για τη βοήθειά τους ώστε να εξελιχθώ τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και ως άνθρωπος και γιατί με πίεζαν καθημερινά να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Και φυσικά, η ευγνωμοσύνη μου ανήκει σε όλο το προσωπικό και σε όλους όσοι κάνουν δυνατή την καθημερινή λειτουργία αυτού του συλλόγου. Γιατροί, φυσικοθεραπευτές, φροντιστές, γυμναστές, μάγειρες, διοικητικό προσωπικό, άνθρωποι της ασφάλειας, της επικοινωνίας και όλοι όσοι εργάζονται συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι απολύτως απαραίτητοι ώστε εμείς να μπορούμε να βγαίνουμε στο γήπεδο. Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε κίνηση και γιατί με κάνατε πάντα να νιώθω ασφαλής, σεβαστός και αγαπητός. Κι εσείς είστε κομμάτι αυτής της οικογένειας και όλων όσων σημαίνει η ΑΕΚ.

Ευχαριστώ τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο για την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και, πάνω απ' όλα, για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Ξέρω πολύ καλά όλα όσα έκανε για να με κρατήσει στην ομάδα και αυτή η κίνηση είναι κάτι που θα κουβαλώ για πάντα μέσα μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Σήμερα η ζωή και το ποδόσφαιρο μου παρουσιάζουν μια νέα πρόκληση. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα πάντα τα πάντα για αυτό το έμβλημα, με το κεφάλι ψηλά και με ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης.

Η ΑΕΚ δεν ήταν απλώς η ομάδα στην οποία έπαιξα στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ ήταν το μέρος όπου ένα παιδί από το Μεξικό πραγματοποίησε το όνειρο για το οποίο πάλεψε τόσο πολύ. Ήταν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι μου, ένα μέρος όπου μεγάλωσα, όπου ήμουν ευτυχισμένος και όπου γνώρισα ανθρώπους που θα σημαδέψουν τη ζωή μου για πάντα.

Γι' αυτό δεν θα είναι ποτέ ένα αντίο. Θα είναι ένα «εις το επανιδείν». Γιατί ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα μείνει για πάντα στην Αθήνα, σε αυτόν τον σύλλογο, στους συμπαίκτες μου, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την ΑΕΚ και σε μια εξέδρα που δεν θα πάψω ποτέ να κουβαλώ μέσα μου.

Σας ευχαριστώ για όλα. Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς.

Μόνο ΑΕΚ!».