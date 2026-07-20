Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού μοιάζει για τα καλά απελευθερωμένος παίκτης στην προετοιμασία. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Και το όνομα αυτού Αντρέ Λουίζ. Βρέθηκε για τα καλά το προηγούμενο διάστημα στην επικαιρότητα λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και των προτάσεων από Πορτογαλία και ΗΠΑ. Από την στιγμή όμως που ο παίκτης συνεχίσει κανονικότατα τις υποχρεώσεις του στον Ολυμπιακό έχει την αξία του το να μεταφερουμε την άλλη εικόνα του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Στην προετοιμασία ο Λουίζ παρουσιάζεται ως μία άλλη πολύ πιο καλή εκδοχή του εαυτού του είχε ξεκάθαρα πολύ πιο καλή εικόνα από τον Κλέιτον, που ήταν μαζί στη Ρίο Άβε και είχε την ατυχία να χτυπήσει (καθώς υπέστη μία μικρή θλάση). Μοιάζει απελευθερωμένος αγωνιστικά και απαλλαγμένος από άγχος ή πίεση και με στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο αγωνιστικό του είναι.

Ασχέτως της όποιας σύγκρισης των 2 παικτών (Λουίζ - Κλέιτον) ο Λουίζ και στις προπονήσεις και στους αγώνες δείχνει ότι πατά πολύ πιο καλά στο γήπεδο. Πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του, παίρνει πρωτοβουλίες, αναδεικνύει την τεχνική του και ψάχνει ιδιαίτερα το γκολ.

Γενικά δείχνει την εικόνα ενός παίκτη που θέλει πολύ να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Και που παράλληλα όμως διαθέτει ένα καλό πακέτο δημιουργικά και επιθετικά. Ένα πακέτο ικανό να δώσει πράγματα στους Ερυθρόλευκους.

Σίγουρα οι τελικές του (τα σουτ του) θα μπορούσαν να είναι πιο to the point και με πιο καλές προϋποθέσεις προς το αντίπαλο τέρμα. Ωστόσο από την άλλη προσπαθεί πολύ και στο να βρίσκεται μέσα στις φάσεις και σε προπονήσεις και σε αγώνες.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!